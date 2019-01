Pokud by se nepodařilo dosáhnout vzájemné dohody ohledně podmínek, za nichž Velká Británie vystoupí z Evropské Unie, mohla by se formule 1 ocitnout ve velmi vážných problémech. Ve snaze této situaci předejít proto někteří představitelé jednotlivých týmů diskutují o možnosti oslovit britskou premiérku Theresu Mayovou a na případné hrozby takzvaného tvrdého brexitu upozornit. Informoval o tom server Autosport.

Které stáje chtějí prostřednictvím svých zástupců premiérku oslovit, není z důvodu přání zachování anonymity zřejmé. Podle Autosportu se nicméně jedná o tři z celkových 10 týmů tvořící startovní pole formule 1.

Zástupci těchto stájí se minulý týden sešli s předsedou Britské asociace motorsportu Davidem Richardsem, který jejich obavy ohledně neřízeného brexitu sdílí.

Mezi hlavními problémy přitom vidí potenciální nejasnosti a zmatky při pohybu osob a zboží na hraničních přechodech zemí pořádající jednotlivé závody. Těch se bude na území Evropské Unie (po odchodu Velké Británie – pozn. red.) v rámci letošní sezony konat celkem osm.

Dalším „strašákem“, jenž přidělává zástupcům stájí vrásky na čele, je problematika zaměstnávání lidí, kteří nemají britské občanství, respektive nejasnosti kolem vyřizování jejich pracovního povolení.

Jak totiž server připomíná, svět formule 1 je velice multikulturní prostředí. Většina týmů startovního pole sídlí ve Velké Británii (Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Racing Point a Renault - pozn. red.), avšak jejich pracovníci často pocházejí odjinud, zejména pak z jiných koutů Evropy. Pakliže by v důsledku tvrdého brexitu nemohli na území nadále pracovat, mohla by být ohrožena samotná existence těchto stájí.

„Na co bychom měli být pyšní, je, že přední týmy F1 a světoví šampioni (stáj Mercedes – pozn. red. ) sídlí tady,“ nechal se slyšet Richards. „A my se jim to chystáme ztížit. Musíme se ujistit, že se tak nestane,“ dodal.

Mayová bude o podobě brexitu dále jednat

Jak celý proces plánovaného vystoupení Velké Británie z Evropské Unie dopadne, je v tuto chvíli nejasné. Během pondělního odpoledne pronesla premiérka Theresa Mayová v britském parlamentu projev, v němž tamním poslancům představila podobu svého náhradního plánu, kterým chce na vlastní stranu získat potřebnou většinu, díky níž by mohla následně uzavřít novou dohodu s představiteli zbývajících zemí EU.

Zda tento návrh dolní komorou britského parlamentu projde, bude jasné v úterý 29. ledna. Chystaný odchod Londýna z EU je pak naplánován přesně o dva měsíce později.