Zátah na ilegály v Opavě: na policii skončilo 45 pracovníků z Ukrajiny

Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách vpadli kontroloři inspektorátu práce spolu s policisty do areálu opavské firmy Bidfood. Pečlivě připravená akce skončila značným úlovkem – z 59 kontrolovaných cizinců jich 45 policie odvedla.

Cizinecká policie v akci. Ilustrační foto.Foto: archiv Cizinecké policie

Kontrolní akce zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání se zúčastnili inspektoři ostravského oblastního inspektorátu práce v součinnosti s policisty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, konkrétně odborem cizinecké policie a speciální pořádkovou jednotkou.

Po ověření totožnosti byla větší část cizinců policisty eskortována k podání vysvětlení, které probíhalo za přítomnosti tlumočníka. Jednalo se zejména o pracovníky, kteří disponovali vydanými polskými vízy typu D multi nebo měli neplatné pracovní povolení. Celkem 45 Ukrajincům nyní čeká správní řízení, na jehož konci mohou být vyhoštěni.

Kontroloři se podívali také do dvou českých společností, které zprostředkovávaly zahraniční pracovníky v návaznosti na polské firmy. Oblastní inspektorát práce hodlá ve spolupráci s polskými státními orgány prověřit také jejich protějšky z druhé strany hranice. Kontroly by měly objasnit především to, pro koho vlastně cizinci pracovali. Svéráznému zaměstnavateli totiž v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše 10 milionů korun.

V opavských mrazírnách vyrábí firma Bidfood zmrzliny značky Prima, zmrazenou zeleninu a hotová jídla Nowaco či pečivo a listové těsto pod označením Dobroty babičky Kláry.