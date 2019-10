Právě dalšího otvírání evropského trhu pro maso pocházející z Jižní Ameriky se nyní zemědělci obávají. Přinést by je mohla připravovaná smlouva mezi Evropskou unií a sdružením Mercosur, sdružujícím Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay.

Nyní se z těchto zemí do evropské osmadvacítky ročně dováží 270 tisíc tun hovězího masa. V případě, že smlouva bude schválena všemi členskými zeměmi, by to bylo ještě o 99 tisíc tun více. „Dohoda negarantuje ochranu spotřebitele v Evropské unii,“ řekl šéf Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle zveřejněných informací totiž jihoamerické chovatele nezavazuje k tomu, aby jejich maso muselo splňovat evropské normy kvality. Ty jsou zaměřené například na minimalizaci využití antibiotik nebo na zlepšení životních podmínek zvířat.

Kvalita není zadarmo

Rozdílná pravidla pro chov se podepisují na nákladech. Zatímco zemědělci v Jižní Americe na výrobu kilogramu hovězího v průměru vynaloží v přepočtu 12 až 15 korun, tuzemští 50 až 60 korun. „Jsme proti tomu, aby to odnesli a zaplatili naši zemědělci,“ konstatoval Pýcha.

V hamburgerech je jen hovězí maso



Podle testů, které provedli odborníci z Ústavu biochemie a mikrobiologie pražské VŠCHT, bylo v hamburgerech v pražských restauracích McDonald's pouze hovězí maso. Přítomnost žádného jiného druhu testy neprokázaly.



„Odběry proběhly nezávisle a zaměstnanci neměli informace o čase ani o místě odběrů,“ řekl Jan Pivoňka z VŠCHT.

Podle zemědělského analytika Petra Havla bývá u obdobných smluv právě zemědělství vždy tou nejcitlivější položkou. „Je to běžná reakce. Už když se dojednávala, a nakonec nedojednala, smlouva TTIP mezi Evropou a USA, stejné obavy vůči evropskému zboží vyslovovali američtí farmáři,“ řekl Havel.

Podle něj je dobře, když se nyní, kdy hrozí různé obchodní války, naopak obchod liberalizuje a otvírá konkurenci. Navíc nejde o tak velký objem zboží. „Když se rozprostře mezi všechny členské země, tak by to nemělo mít zásadnější dopad. Navíc není jasné, jestli se ty kvóty opravdu budou naplňovat,“ dodal.