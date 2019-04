Díky dotaci Olomouckého kraje si prodejnu vzala do nájmu pekařská firma, která zajistí i smíšené zboží.

„Obchod nemůže skončit. Pro seniory a maminky je to základ, který obec udrží stůj co stůj,“ popsal Deníku starosta Krčmaně Zdeněk Jančo. „Obchod nás stojí ročně 130 až 150 tisíc korun. Jen elektřina dělá 54 tisíc,“ vypočítal starosta.

Stále stejný problém

Obcí jako Krčmaň jsou v Česku stovky. A většina z nich se poslední koloniály snaží zachránit za každou cenu.

Aktuální data společnosti Nielsen ale ukazují, že je to v mnoha případech marný boj. Loni totiž zkrachovalo dalších 513 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Drtivá většina (465 obchodů) byla provozována samostatně, tedy nikoliv pod značkou nějaké skupiny či řetězce.

Pokračuje tak trend z předchozích let. V roce 2017 zkrachovalo 759 prodejen a v roce 2016 ukončilo svoji činnost 396 obchodů. Většinou jde o prodejny nejmenších kategorie, tedy do 50 či do 400 m². Naopak počet supermarketů, tedy prodejen nad 400 m², se opět mírně zvýšil. Přesné číslo za rok 2018 ale zatím není jasné.

„Jednoznačně se potvrzuje to, co se snažíme vysvětlovat zákonodárcům i úředníkům již dlouho. V našem prostředí není sdružování českých prodejen do obchodní aliance původcem významné tržní síly, ale především způsobem, jak významné tržní síle čelit,“ říká Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která sdružuje přes sedm tisíc nejmenších obchodů a reprezentuje asi čtvrtinu trhu.

Chceš obchod? Dotuj

Kromě slučování do větších celků jsou nejmenší krámky často závislé na dotacích. Ty už poskytuje několik krajů. Kromě zmíněného Olomouckého třeba kraje Pardubický, Plzeňský, Vysočina, Jihomoravský či Královéhradecký. V posledně zmiňovaném letos dotace (na jeden krám až 50 tisíc) obce rozebraly během chvíle. Většinou platí, že obec – pokud dotaci dostane – musí doplatit stejnou část ze svého. Peníze lze použít nejen na provoz obchodu, ale i na mzdy.