Většině lidí starších 60 let stačí, když se z mobilu dá telefonovat a psát SMS. Dotazník Češi a závislosti, který vyplnilo téměř 12 tisíc čtenářů Deníku, odhalil v přístupu k technologiím značné mezigenerační rozdíly.

Mobilní telefon, aplikace. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Tlačítkové telefony ještě žijí, i když už jen v kapsách a kabelách těch dříve narozených. Zatímco ve věkové kategorii nad 60 let ho vlastní 42 procent lidí, mezi mladými do 30 let je to pouhé jedno procento.