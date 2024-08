Podle Stanjury maximální výši schodku stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech, konkrétní hodnotu potom potvrzuje i Národní rozpočtová rada. Překročení 231 miliard je tak podle ministra vyloučeno. „Je to podle zákona, zákony se musí dodržovat. O tom se vlastně nedá vyjednávat. Je to maximální schodek, ví to všichni členové vlády, ví to všechny koaliční strany, je to realita, se kterou počítáme,“ řekl.

Stanjura zároveň uvedl, že by uvítal i nižší schodek. „Mně by se samozřejmě líbilo, kdybychom měli v koalici shodu, že ten limit nevyčerpáme a že schodek bude nižší, ale ta shoda neexistuje," řekl. Předpokládá proto, že návrh rozpočtu, který ministerstvo financí vládě předloží, bude blízko maximálního limitu. Ministerstvo financí musí vládě předložit návrh státního rozpočtu do konce srpna, vláda musí návrh schválit do konce září.

„Gigantický deficit přes 200 miliard na první pohled evokuje dojem, že země prochází zdrcující ekonomickou krizí, kterou je nutné tlumit rozhazováním veřejných prostředků na dluh. To se přitom neděje. Samo ministerstvo financí ve své čerstvé prognóze předpokládá, že letos ekonomika vykáže střídmý a v příštím roce sympatický růst. Neexistuje tedy žádný objektivní důvod, proč by si měl český daňový poplatník na finančním trhu půjčovat stovky miliard, které bude muset v budoucnu splatit i s úroky," řekl k očekávanému rozpočtovému schodku hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle Hradila si příjemci státních prostředků zvykli na vyšší příjmy a jejich možný pokles označují za likvidační. „Jedinou nadějí pro dlouhodobou udržitelnost nyní je, že Česko v příštích několika letech zažije období ekonomického růstu, tlak veřejnosti přinutí vlády deficitní útraty alespoň dále nezvyšovat a že ekonomika doroste do takové velikosti, že ty stávající dokáže pokrýt," řekl.

Ministr financí také uvedl, že předpokládá dodržení naplánovaného rozpočtového schodku pro letošní rok. Připustil, že výběr daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně z tabákových výrobků je nižší, než se očekávalo při sestavování rozpočtu, tento pokles ale kompenzuje vyšší inkaso sociálního pojištění či daně z příjmu fyzických osob.

Stanjura ale zároveň zdůraznil, že kdyby vláda vyhověla všem požadavkům na zvýšení výdajů v letošním roce, plánovaný schodek by nebylo možné dodržet. K jednání s odbory o možném zvýšení platů ve státní sféře uvedl, že celkový objem mzdových prostředků zvyšovat nelze. Je podle něj možné změnit rozložení peněz, kdy by se zvýšily tarifní platy, jak požadují odbory. Zároveň by to ale podle něj znamenalo menší objem peněz na odměny. Stanjura v této souvislosti podotkl, že osobně je příznivcem toho, aby vedoucí měli možnost lépe individuálně odměnit zaměstnance, kteří mají mimořádné výkony.

Stanjura nenavrhne vládě zkrácení platnosti daně z neočekávaných zisků

Stanjura nenavrhne vládě dřívější ukončení platnosti daně z neočekávaných zisků (windfall tax). Novinářům ve čtvrtek řekl, že celkové příjmy státu z mimořádných daní do konce letošního roku nepokryjí výdaje, které stát měl s energetickou krizí. Právě vyrovnanou bilancí Stanjura dříve podmiňoval možné zkrácení windfall tax. Daň tak bude platit i v příštím roce, který je podle zákona poslední, kdy se má uplatňovat.

Stanjura dříve uváděl, že by podpořil zkrácení platnosti windfall tax o rok, pokud by se ukázalo, že mimořádné příjmy, tedy windfall tax a odvod z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny, plně pokryly mimořádné výdaje státu. Podle aktuálních propočtů ministerstva financí ale bude bilance na konci letošního roku pro stát záporná zhruba o 35 miliard korun.

„Deficit na konci letošního roku bude kolem 35 miliard. Já jsem říkal, že pokud mimořádné příjmy a mimořádné výdaje budou přibližně stejné, tak jsem připraven to (zkrácení) navrhnout, ale ony nejsou. Výdaje zatím převyšují zásadním způsobem ty příjmy, takže předpokládám, že bude dodržen zákon a že to bude platit pro tři zdaňovací období pro roky 2023 až 2025,“ řekl Stanjura. Návrh státního rozpočtu na příští rok bude podle něj s příjmy z windfall tax počítat.

Výnosy z windfall tax

Loni stát vybral na windfall tax 39,1 miliardy korun, dalších 18,5 miliardy korun přinesl odvod z nadměrných příjmů. Letos do konce července byl výnos windfall tax 18,2 miliardy korun a Stanjura dnes řekl, že očekává za celý rok inkaso 33 až 34 miliard korun.

Daň z neočekávaných zisků uvalil stát na energetické, petrochemické a těžební společnosti a také na velké banky. Jejím největším plátcem je energetická společnost ČEZ. Mimořádná příjmová opatření měla pokrýt výdaje státu s energetickou krizí, jako byly cenové stropy na elektřinu a plyn nebo pomoc firmám s energeticky náročným provozem.