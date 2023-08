Čím naplnit děravou státní kasu? Vládní pětikoalice už tento týden rozhodne o finální podobě úsporného balíčku, který zvyšuje některé daně. Dodatečný výnos do rozpočtu hodlá Fialův kabinet získat také zvýšením odvodů z hazardu. Jenže tentokrát nemíří jen na legální provozovatele různého typu her. Pro peníze si kabinet jde i přímo mezi lidi, příznivce drobného hazardu, například hráče karet či lidi sázející na sport.

Kurzové sázení patří mezi nejoblíbenější hazardní hry v Česku. | Foto: Shutterstock

Ti všichni by si měli od příští roku vést evidenci svých výher a proher. A pokud jejich roční čistý zisk z jednoho typu hazardu překročí 50 tisíc korun, budou podávat daňové přiznání. To je velká změna, protože dnes se o zdanění výher (v částce do milionu korun, viz box) ve většině případů starají provozovatelé hazardu formou srážkové daně.

Hráči se proti papírování bouří a sepsali petici. Podle nich bude nový systému nekontrolovatelný, byrokratický a v Evropě ojedinělý. „Většina hráčů si žádný deníček vést nebude a jen v případě, že se jim v průběhu roku podaří získat větší výhry, se pokusí evidenci doplnit zpětně. Finanční správa nemá šanci to efektivně kontrolovat, možná s výjimkou těch největších výherců. Někteří hráči přejdou na černý trh, z nějž stát žádné informace o získaných výhrách nemá,“ zdůraznil Lukáš Horák z Asociace hráčů pokeru a kurzových sázek.

V Česku se kurzovému sázení věnuje asi 700 tisíc lidí, pokeru zhruba desetina zmíněného počtu. „U obojího ale platí, že pro 99 procent hráčů se jedná o koníček, ze kterého nemají finanční zisk,“ zdůraznil Horák.

Ve státech Evropské unie jsou výhry většinou osvobozeny od daně, takže odpadá i jakákoliv evidence. „Je logičtější danit hazard na straně provozovatelů, od kterých lze daň snadno vybrat. U nás platí kromě daně z příjmu ještě 35procentní hazardní daň, které se počítá z rozdílu vkladů a vyplacených výher, tedy vlastně z proher hráčů,“ vysvětlil Horák.

Zdanění proher bude existovat i nadále. Pokud někdo za rok vyhraje sto tisíc v pokeru a vedle toho třeba prohraje 150 tisíc korun v sázkách, zaplatí daň 15 tisíc za poker, přestože fakticky za celý rok prodělal padesát tisíc.

Obavy z šedé zóny

Že kvůli tomu lidé utečou do šedé zóny, se obávají i zástupci Institutu pro regulaci hazardu (IPRH), který sdružuje největší tuzemské legální provozovatele hazardu. „Stát chce danit prohry i výhry, a nakonec nebude danit nic. Jen hráče vyžene do chřtánu nelegálu,“ myslí si právník a šéf institutu Jan Řehola.

Mezi karetními hazardními hrami vládne poker.Zdroj: Shutterstock

Připomněl, že vláda dnes na legálním hazardu získává skoro dvacet miliard korun ročně a mohla by i více. Černý trh totiž podle poslední studie IPRH představuje skoro sedm miliard, tedy třetinu veškerého hazardu v Česku. Z této částky nikdo žádnou daň neodvádí a peníze nejčastěji zmizí na internetu u nepovolených zahraničních společností.

Už pět let sice ministerstvo může blokovat nelegální internetové hazardní stránky, za tu dobu se ale u nás podařilo „vypnout“ jen 755 nelegálních webů. Pro srovnání: sousední Polsko jich za stejné období odstavilo přes 34 tisíc. Tím, že se administrativa „hodí“ přímo na karbaníky či sázkaře, se situace podle Řeholy jen zhorší.

Ministerstvo si za plánem stojí

Zástupci ministerstva financí si však za návrhem evidence výher a proher a snížení limitu na 50 tisíc korun stojí. A to přesto, že stávající šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) dříve hráčskou evidenci výher odmítal a návrh, který do sněmovny přinesla jeho předchůdkyně Alena Schillerová (ANO), označil za nereálný.

Teď už si to nemyslí. „Navrhovaná úprava vychází z principu ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Současně je jejím cílem sjednotit limit pro osvobození vymezených druhů příjmů od zdanění podle zákona o daních z příjmů. Limit padesát tisíc totiž vychází z výše příjmů, u které vzniká podle stávající platné legislativy povinnost podávat daňové přiznání,“ sdělil mluvčí ministerstva Petr Habáň.

Stát podle něj nebude dávat žádné doporučení, jak přesně má evidence výher a proher vypadat. Nevznikne žádný papírový formuláři či mobilní aplikace, která by s ní lidem pomohla. Platí ale, že za neodvedenou daň hrozí lidem pokuta dle daňového řádu. Výše sankce je různá: u běžných (neúmyslných) prohřešků je rozmezí od pěti set korun až do tří set tisíc korun.

Jak se dnes daní výhry



• Výhry z loterií a tombol podléhají dani, pokud hodnota výhry přesáhne jeden milion korun.



• V tomto případě se jedná o srážkovou daň, kterou strhne a odvede za výherce přímo provozovatel.



• U ostatních hazardních her se daní jen čisté příjmy z hazardních her nad milion korun, a to patnáctiprocentní daní.



• Platí to pro sázkaře kursových sázek nebo hráče technických a živých her.



• Z pohledu zdanění se nerozlišuje, zda výhry pocházejí z online hazardních her, kamenných provozoven nebo od českých či zahraničních provozovatelů, ale rozlišují se podle druhů (kursové sázení, technická hra, živá hra a turnaje živé hry) a každý z nich se daní zvlášť.



• Pokud u některého z druhu hazardních her přesáhnou příjmy hráče milion korun, musí je uvést do svého daňového přiznání a odvést příslušnou daň.



Zdroj: IPRH