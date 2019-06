Vláda chce uvalit daň ve výši patnácti procent na výhry v sázkových soutěžích, které přesáhnou sto tisíc korun. Podle sázkových firem státní rozpočet vydělá méně, než si kabinet myslí.

Asi 3,6 miliardy korun ročně by měl do státní kasy přinést plán ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na nové zdanění výher v sázkových hrách. Týkalo by se to částek nad sto tisíc korun, a to nejenom u automatů, pokeru či rulety, ale také u účtenkovky či sportky.