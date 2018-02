Zdaňte uhlí a zvyšte mýto pro nákladní auta, požaduje hnutí Duha po vládě

Smog o víkendu potrápil obyvatele Ostravska, Třinecka, Ústecka i Prahy. Podle ekologického hnutí Duha má znečištěný vzduch v Česku na svědomí 11 tisíc životů ročně. Požaduje proto výraznější znevýhodnění uhlí na energetickém trhu a rozšíření a zvýšení mýtného pro nákladní auta.

Za vysoké koncentrace znečišťujících látek podle ekologů mohou nevhodně vytápěné domy, výfuky aut a uhelné elektrárny. Vláda a vedení krajů a měst podle hnutí Duha musí provést několik základních kroků.

Ekologičtí aktivisté požadují změnit takzvané kotlíkové dotace, tak aby na ně dosáhli i chudí lidé používající kamna. Ty by mělo motivovat také citelné zpoplatnění fosilních paliv. Kromě toho by hnutí Duha ztížilo život provozovatelům uhelných elektráren tím, že by nedostali výjimku na jejich provoz po roce 2024.

Vláda by podle představ hnutí navíc měla přijmout závazný plán odstavování těchto klíčových energetických zdrojů a zvýšit poplatky z vytěženého uhlí. Ty současné jím údajně umožňují plýtvat.

Plány aktivistů zahrnují i automobilovou dopravu, ovšem pouze tu nákladní. Mýtné by pro ně mělo být vyšší a zahrnovat více silnic.

„Neotvírat okna, nenamáhat se, nepouštět děti ven – to jsou zdravotnická doporučení pro smogovou situaci. Místo nechtěného opakování branné výchovy musíme pracovat na tom, aby zmizely čoudící komíny a výfuky,“ je přesvědčen energetický expert hnutí Karel Polanecký.