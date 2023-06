Chcete ušetřit za pohybové a sportovní aktivity? Všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven nabízí svým pojištěncům příspěvky z preventivních a bonusových programů. Deník přináší stručný přehled.

Všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven nabízí svým pojištěncům příspěvky z preventivních a bonusových programů. Třeba i na plavání. | Foto: Deník/Ilona Pergrová

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dětem a mládeži od 1 roku do 18 let nabízí příspěvek 1000 korun na pravidelnou sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže i organizovanou mateřskou, základní či střední školou (týká se aerobiku, atletiky, badmintonu, cyklistiky, florbalu, fotbalu, hokeje, volejbalu, basketbalu, bruslení, plavání či gymnastiky).

Mládeži od 15 do 18 let hradí pojišťovna permanentku na vybranou pohybovou aktivitu. Dále nabízí příspěvek 500 korun pro lidi od 18 let na pravidelný sport (pro starší 65 let i na rekondici). Při absolvování jednoho ze screeningových vyšetření v uplynulých dvou letech poskytuje příspěvek 1000 Kč na saunu, masáž, jógu či například koupele.

Více na: https://www.vzp.cz/

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Dětem a mládeži do 18 let poskytuje příspěvek 1500 korun na organizované plavání, plavání s rodiči, plavecký kurz (může být pořádaný i mateřskou či základní školou) či oddíl. Příspěvek 1500 Kč mohou děti a náctiletí použít též na organizované cvičení, sportovní kroužky a kurzy, cvičení s rodiči, individuální sportovní aktivity dlouhodobého charakteru či sportovní ochranné pomůcky (helmy, chrániče či nafukovací vesty). Případně i na mateřskou či základní školu v přírodě trvající minimálně čtyři dny.

Sezónní akce Dětské sportovní léto umožňuje čerpat 500 korun na letní sportovně pohybový pobyt. Dospělým od 19 let poskytuje pojišťovna příspěvek 500 korun na organizovaný plavecký kurz, sportovní aktivity dlouhodobého charakteru nebo sportovní ochranné pomůcky.

Více na: https://www.zpmvcr.cz/

Oborová zdravotní pojišťovna

Dětem do 18 let poskytuje příspěvek 1000 korun na vybrané sportovní aktivity, dospělým 500 korun.

Tento příspěvek (představující 50 % zaplacené účtenky) je možné využít na pořízení vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity nebo na pohybové a sportovní kroužky. Kupón je možné využít, pokud pojištěnec nečerpal program Vitamíny pro seniory nad 70 let, přičemž lidé nad 70 let si mohou vybrat, zda využijí příspěvek na sportovní aktivity nebo na vitamíny.

Více na: https://www.ozp.cz/

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dětem do 17 let nabízí příspěvek do 1500 korun. Z něj mohou čerpat tisícovku na letní tábory (děti od 3 let), tisíc korun na organizované plavecké kurzy (děti do 10 let), 500 korun na sportovní kroužky (děti od 3 let), 500 korun na mateřské či základní školy v přírodě a lyžařské výcviky v délce minimálně 4 dnů či třeba 500 korun na nákup ochranné přilby. Ženy a muži od 18 let mohou čerpat 700 korun na pravidelnou pohybovou aktivitu včetně plavání. Tento příspěvek ale nelze využít na lyžování, masáže, saunu, solária a jiné regeneračních aktivity. Za každých 330 tisíc nachozených kroků může dospělý získat odměnu 100 korun, maximálně ale do výše tisíc korun.

Více na: https://cpzp.cz/

Vojenská zdravotní pojišťovna

Dětem od 4 do 18 let nabízí příspěvek 1000 korun na jeden z těchto ozdravných pobytů: lyžařský kurz, sportovní soustředění, mateřská či základní škola v přírodě, letní pohybově zaměřený pobyt konaný od 26. června do 31. srpna. Každý z pobytů musí trvat minimálně pět dnů. Jednou za tři roky nabízí pojišťovna 500 korun na dětskou sportovní přilbu. Lidem od 18 let poskytuje 500 korun na pravidelné pohybové regenerační aktivity (kondiční cvičení, fitness, aerobic, různé tance, dechová cvičení, hipoterapii, saunu, sportovní masáže a podobně).

Příspěvek naopak nelze čerpat na pohybové aktivity a sporty spojené se zvýšenou pravděpodobností úrazu (fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, lyžování a podobně). Všichni pojištěnci mohou čerpat příspěvek 500 korun na plavání.

Více na: https://www.vozp.cz/

Zdravotní pojišťovna Škoda

Pojištěncům do 18 let nabízí příspěvek SPORT Junior do 700 korun. Určen je na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, sportovní tábory či sportovní kroužky ve škole. Pojištěncům od 19 do 64 let nabízí příspěvek SPORT do stejné hodnoty na pravidelnou sportovní aktivitu ve fitness centrech.

Pojištěncům nad 65 let je určen příspěvek SPORT Senior do 500 korun. Ten mohou využít na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů při sportu, hole Nordic Walking i specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Pojištěnci mohou také zdarma bruslit či plavat či za výhodných podmínek cvičit, například s 50% slevou v Rekondičním centru FBfit v Mladé Boleslavi.

Více na: https://www.zpskoda.cz/

RBP, zdravotní pojišťovna

Všem diabetikům nabízí příspěvek do 1000 korun na permanentky na pohybové aktivity (představující 50 % zaplacené účtenky). Dětem a mládeži do 18 let 500 korun na kurz plavání, na podporu členství registrovaných sportovců či na permanentku na pohyb pro uživatele aplikace My213 (50 % zaplacené účtenky). Lidem od 19 do 59 let hradí až 1000 korun na zdravotní cvičení či nákup permanentek do fitcentra. Dále 500 korun na permanentku na pohyb pro uživatele aplikace My213. Pojištěncům od 60 let členské a registrační příspěvky do 500 korun či ve stejné výši permanentku na plavání nebo na pohyb pro uživatele aplikace My213 (u permanentek 50 % zaplacené účtenky).

Částku 1000 korun mohou starší lidé čerpat na zdravotní cvičení či nákup permanentek do fitcentra. Bonusovými programy jsou Program Zdraví 90 – nákup permanentek na plavání a fitness v částce 500 korun a příspěvek na sportovní tábor (do ukončení povinné školní docházky) 1500 korun.

Více na: https://www.rbp213.cz/cs/

Kde si bezplatně protáhnout tělo



Přinášíme deset tipů na hřiště a parky s herními prvky napříč republikou, kam je vstup zdarma.



Kamzíkova stezka u Olomouce: prolézačky, chodníky, žebříky, lana, skluzavka

Lesní hřiště Háj Víly Ozdravy v Jeseníku: interaktivní herní a vzdělávací prvky pro děti

Herní krajina Pecka na Portáškách ve Velké Úpě: dřevěné modely zvířat v nadživotní velikosti, lanové stezky a prolézačky

Rekreačně naučný areál Křivoklát – Lesní hřiště: lanová dráha, skluzavka, sportovní hřiště či ohniště

Dětské hřiště na Mezní louce – lesní zážitkový areál: dřevěný model nedaleké Pravčické brány a sedm herních prvků

Lesní zážitkový park na Dolní Moravě: lesní domky v korunách stromů a mnoho atrakcí pro děti

Meďánkovo hřiště na Medvědíně: nejvýše položené dětské hřiště v Čechách, prolézačky, skluzavky nebo malé lezecké stěny

Hřiště na vrcholech Krkonoš před lanovou dráhou Horní Mísečky-Medvědín: fittnes stezky, houpačky či nafukovacími trampolíny

Malešický park v Praze: vodní prvky, okruhy pro cyklisty, in-line bruslaře, dětská hřiště či cvičební prvky pro starší lidi

Naučná stezka Babí lom v obci Lelekovice na Brněnsku: vycházková stezka mapující příběh stromu od semínka po výrobky ze dřeva, čtyři lesní hřiště



Zdroj informací: CzechTourism



Jak si denně zdarma zasportovat



* Zpříjemnit si den pohybem zdarma či s minimálními náklady lze každý den. Přinášíme deset tipů, jak na to.

* Využívejte otevřených workoutových hřišť. Najdete je ve městech i ve volné přírodě. Dobré je zacvičit si ráno před tím, než vyrazíte do práce.

* Běhejte po parcích i cestách. I ve velkých městech je plno míst, kde lze bezpečně běhat, aniž byste se museli prodírat davy lidí.

* Věnujte se pěší turistice, na výlet vyjděte nejlépe s partou přátel. Česká republika nabízí rozmanitou krajinu, mnohde lze i stanovat.

* Cvičte podle online kurzů, které jsou zdarma. Vyberte si cvičení, které vám vyhovuje. Nejlépe sérii, která postupně protáhne celé tělo.

* Jezděte na kole. Česko nabízí plno cyklostezek, kde se budete cítit v bezpečí.

* Zúčastňujte se bezplatných akcí, kde profesionálové předvedou sport, který vás láká nebo jej třeba neznáte a chcete poznat. Když vám bude vyhovovat, zjistěte si podrobnější informace, jak lze levně pořídit vše potřebné. A můžete začít.

* Na sociálních sítích si vyhledejte skupiny volnočasových sportovců, jejichž pohybová aktivita vás zaujme. Pokud zájem přetrvá i po bližším obeznámení se, zapojte se.

* Plavejte v řekách či rybnících. Je jich po celé České republice hodně. Otužujte se.

* Každou volnou chvíli využijte k pohybu: třeba si přivstaňte a ujděte pěšky vzdálenost autobusové či tramvajové zastávky, než nasednete na dopravní prostředek, který vás zaveze do práce.

*Nekupujte drahé pomůcky ke sportování. Zakupte je v bazaru nebo si třeba lyže, brusle či kolo můžete půjčit nebo sdílet s dalšími lidmi.



Zdroj: z rozhovorů s profesionálními i rekreačními sportovci