Lékaři a sestry plošně přidáno nedostanou, vyšší bude jen příplatek za směnnost

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka 80 Kč

Odborní asistenti v administrativě Brigáda pro student(k)y technických škol - najdi se u nás. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: • Studuješ strojírenství nebo podobný obor?, • Chceš získat praxi už během studia a zjistit tak, jaká práce ti sedí?, • Chceš navázat spolupráci se zaměstnavatelem, který ti nabídne uplatnění i po škole?, , Jsme rodinná, stabilní, dlouhodobě rostoucí strojírenská společnost. , , JAK TO BUDE FUNGOVAT?, • Podle tvých výsledků a preferencí vybereme úsek, který ti bude nejlépe pasovat., • Můžeš začít na technologii, kvalitě, obchodně-technickém úseku a zůstaneš tam, dokud se nevypracuješ na tvůj vysněný post – nebo se protočíš na více úsecích, než nejdeš to, co ti nejvíce sedí., , CO BUDEŠ PRO SVOU PRÁCI POTŘEBOVAT?, • Strojírenské vzdělání – ukončené SŠ nebo probíhající VŠ, • Angličtinu na komunikativní úrovni (slovem i písmem), • Dobrou uživatelskou znalost MS Word, Excel, Outlook, • Ochotu seznámit se s ERP systémem Helios, , CO TI NABÍZÍME?, • Brigádu na léto i dlouhodobou brigádu během studia, • Možnost poznat mnoho procesů napříč tvým oborem, • Systém práce i naše velikost firmy ti umožní obrovský vhled do praxe, možnost ukázat, co v tobě je. Po skončení školy u nás nezačneš od nuly, budeš mít už vybudovanou pozici., • Odměnu dle výsledků – na většině pozic můžeš být v budoucnu zapojen do motivačního systému., , Kontakt: životopis e-mailem. Pracoviště: Zlkl, s. r. o., Moravičanská, č.p. 581, 789 83 Loštice. Informace: Hana Dragounová, .