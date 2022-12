Zdražení se řidiči v budoucnu nevyhnou. Pokud vláda kývne na návrh expertů z Národní ekonomické rady vlády, řidiči by si od roku 2024 u celoročních známek připlatili od 750 do 1500 korun. Při současných cenách, kdy celoroční známka stojí 1500 korun, by tak vyšla od 2250 do 3000 korun. „Aby se stát mohl starat o dálnice alespoň tak jako dřív, je nutné dorovnání inflace. Jedná se přibližně o třicetiprocentní nárůst,“ vysvětlil ekonom Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek.