Právě o tolik budou zvyšovat ceny například v ostravské městské části Poruba, v Karlových Varech, Brně nebo Jihlavě. V Liberci se na to chystají. Důvody? Zástupci měst argumentují především zvýšením cen stavebních materiálů , které budou potřeba na investice do spravovaných nemovitostí.

„Zvýšením nájemného městská část získá více peněz na běžnou údržbu, investice a opravy svěřeného bytového fondu. Průměrné stáří obecních bytových domů v městské části Bystrc je čtyřicet let a byty v těchto domech potřebují zejména rekonstrukci bytových jader,“ vysvětlil například starosta Brna-Bystrce Tomáš Kratochvíl.

Právník Jan Šůra: Zvyšování nájemného musí být přiměřené, nejvýše o 20 procent

Samosprávy se v tomto směru většinou odvolávají na inflační doložku, kterou obsahují nájemní smlouvy. Někde ji však neuplatňují v plné výši a plošně, třeba v Českých Budějovicích. „Touto cestou nepůjdeme, protože i tak je už finanční zátěž na lidi dost vysoká,“ zdůvodnil náměstek primátorky Českých Budějovic Tomáš Bouzek.

Některá města nájemné nezvýší

Některá krajská města dokonce cenu nájemného nebudou zvyšovat vůbec. Jedná se o Hradec Králové a Plzeň. Podle jejich zástupců by to zhoršilo už tak špatnou ekonomickou situaci nájemníků. „Inflaci nebudeme uplatňovat kvůli její výši. Rozhodli jsme se, že by to bylo asociální, bylo by hrozně moc peněz a nikdo s takovým nárůstem nepočítal,“ zmínil náměstek primátorky Hradce Králové Pavel Vrbický. V západočeské metropoli a Frýdku-Místku doplnili, že inflační doložku poslední dva roky neuplatnili. Nejdříve kvůli covidové situaci a poté kvůli růstu cen energií.

Najdou se však samosprávy, kde ceny nájmů letos vyletí vzhůru o pětinu. Jde mimo jiné o Prahu 6, Kolín nebo ústecký Střekov.