Zvýšení DPH na pivo? Změna může vyhnat cenu půllitru nad sedmdesát korun

ČTK

Pražské restaurace v červenci prodávaly půllitr dvanáctistupňového piva v průměru za 64,30 koruny. Loni to bylo 58,80 koruny, meziročně se tedy cena zvýšila o více než devět procent. Po zvýšení DPH na točené pivo by tak cena mohla příští rok překročit 70 korun. ČTK to řekl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků s odkazem na data z pokladních systémů společnosti Dotykačka, která je poskytuje zhruba 8000 podnikům v Česku. V celé ČR činila v červenci průměrná cena 54 korun, zatímco loni ve stejném období to bylo 49,80 koruny. Cena se tak zvýšila o více než osm procent.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Cena jednoho půllitru čepovaného piva se může vyšplhat i přes sedmdesát korun. | Foto: Shutterstock