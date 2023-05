Mnozí Češi si odvykli dojíždět do práce veřejnou dopravou. Způsobila to pandemie koronaviru a nemožnost hromadného cestování. Lidé tak preferují jízdu svým automobilem, nic na tom nezměnila ani současná drahota či loňské rekordní ceny pohonných hmot.

Téměř čtyři pětiny respondentů ve velké anketě Deníku odpověděly, že levnější způsob dopravy do práce či školy více než před rokem nevyužívá. Změnit způsob dopravy za ekonomičtější se rozhodl zhruba každý osmý dotazovaný.

Výsledky průzkumu Deníku potvrzují i data ministerstva dopravy. Dopravci zatím marně vyhlížejí úspěšnější předcovidové roky v počtu přepravených cestujících. Zatímco v roce 2019 cestovalo vlakem, linkovým autobusem či spoji městské hromadné dopravy (MHD) bezmála 2,8 miliardy pasažérů, o tři roky později jich bylo „jen“ necelých 2,4 miliardy.

Vůbec nejvíce jsou krizí zasažené podniky MHD. Oproti autobusové linkové dopravě a vlakovým dopravcům se cestující vracejí nejpomaleji. V loňském roce se MHD přepravilo 1,84 miliardy cestujících, v předcovidovém roce 2019 to bylo o 400 milionů více.

Práci dělají z domova

„Začátek roku 2022 byl ještě z pohledu MHD částečně ovlivněn restrikcemi spojenými s pandemií. Nyní může počet osob v MHD částečně ještě ovlivňovat nastavení práce z domova. Na takzvaný home office někteří pracovníci přešli během covidu a některé firmy dál tento způsob práce svým zaměstnancům umožňují,“ podotkla mluvčí Sdružení dopravních podniků České republiky Linda Hailichová. Zároveň jedním dechem poznamenala, že čísla se každý měsíc zlepšují a lidé do městské hromadné dopravy vracejí.

Ovšem rychlost návratu cestujících není všude stejná. Jsou města, kde lidé začali využívat služeb "MHDčka" téměř ihned po uvolnění restrikcí, jinde to vázne. „Ze statistiky vyčnívají Karlovy Vary, které mají o 35 procent cestujících méně než v roce 2019, protože jim ubyli ve městě turisté z Ruska. Dopravní podnik Karlovy Vary ale provozuje i meziměstskou dopravu, a tam jsou na 92 procentech oproti 2019. V Děčíně mají o 20 procent cestujících méně než v roce 2019,“ popsala mluvčí Hailichová.

Spoje mají často zpoždění

Jedním z důvodů, proč se lidé do MHD vrací pozvolna, je podle odborníků častá nespolehlivost spojů. „Kromě zmíněného komfortu osobních aut způsobuje pomalý návrat do MHD také setrvačnost dopravních návyků. Důležitým faktorem je i aktuální dopravní situace v Praze, kdy silná automobilová doprava omezuje fungování MHD. Prakticky každý týden dojde k situaci, kdy je zpožděná většina všech povrchových linek ve vnitřní Praze. Zpoždění i delší než deset minut nejsou výjimkou. Komfort a atraktivita MHD tak razantně klesá i pro ty, pro které by byla první volbou,“ řekl Martin Šotola, výkonný ředitel spolku AutoMat zabývající se dopravní politikou Prahy ve prospěch pěší, veřejné či cyklistické dopravy.

Jednou z dalších příčin, proč někteří dávají přednost osobní dopravě před veřejnou jsou zažité předsudky. „Je vhodné apelovat už na děti s tím, že ten, kdo jezdí hromadnou dopravou nebo chodí pěšky či jezdí na kole do práce či školy, není někdo, kdo nemá na to jezdit autem či že pochází z vyloučené lokality,“ reagoval před časem na dotaz Deníku předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Lidé hledají levnější palivo

Současná ekonomická situace sice nepřiměla dojíždějící do zaměstnání přestoupit z auta do autobusů či vlaků, nicméně Češi jsou úspornější při spotřebě a nákupu paliva. Jak vyplývá z ankety Deníku, necelé dvě třetiny respondentů hledá při doplňování paliva čerpací stanice s levnějším palivem. Téměř čtvrtina dotázaných omezila cestování autem a deset procent přiznává, že jezdí úsporněji.

