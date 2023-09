Pohonné hmoty s mírnými výkyvy zdražují v České republice nepřetržitě od května. A s růstem cen musí řidiči počítat i nadále. Citelněji podraží především nafta. Důvodem vysokých cen paliv je dobrovolně omezená těžba ropy v Rusku a Saúdské Arábii. Deník připravil přehled, o kolik korun paliva v poslední době zdražila.

Ceny na čerpacích stanicích letí nahoru. A nárůst bude podle odborníků pokračovat. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ještě na začátku letních prázdnin se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 prodával průměrně za 37,37 koruny. O poznání lépe na tom byli při placení majitelé automobilů s dieselovým pohonem. Litr nafty totiž stál v průměru 32,37 koruny.

O takových cenách si však šoféři mohou v současné době nechat pouze zdát. Průměrná cena obou paliv totiž v tomto týdnu přesáhla podle dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot pravidelně monitoruje, hranici 40 korun za litr – Natural 95 se prodával ve čtvrtek 21. září za 40,51 koruny, nafta za 40,30 koruny. Nízkonákladová síť čerpacích stanic Tank ONO, která deklaruje marže ve výši jedné koruny na litru, prodávala litr Naturalu 95 a také dieselu v pátek podle zveřejněného ceníku shodně za 38,90 koruny.

Benzin a nafta podraží. Rusko dočasně zakázalo export pohonných hmot

Růst cen však není u konce. S citelnějším zdražením musí počítat především majitelé „nafťáků“. Právě diesel by měl v následujícím období zdražit výrazněji než benzin. „V následujících týdnech očekáváme dokonce růst ceny nafty nad úroveň benzinu. Poptávka by totiž měla být dále podpořena využíváním nafty na topné účely,“ řekl analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Ceny paliv u tuzemských čerpacích stanic by měly růst o nižší desítky haléřů.

Důvodem drahých paliv na tuzemských benzinkách je nejen nižší kurz české koruny vůči americkému dolaru, ale hlavně vyšší ceny ropy na světových trzích. „Cena ropy stoupla z 87 dolarů za barel na začátku září na současných 93 dolarů za barel. Zvyšování cen ropy a velkoobchodních marží souvisí s rozhodnutím uskupení OPEC+ (organizace zemí vyvážejících ropu, pozn. red.) pokračovat ve výrazném omezování nabídky na globálním trhu,“ sdělil analytik FinLord Boris Tomčiak.

Saúdská Arábie a Rusko, tedy světoví producenti ropy, se totiž počátkem září dohodly na prodloužení omezení těžby „černého zlata“ až do prosince. Ropa tak nyní chybí. „Na trhu může vzniknout nejvyšší deficit ropy od roku 2007. Aktuálně by měla poptávka převyšovat nabídku o dva miliony barelů ropy denně,“ upozornil Lajsek.

Paliva zdražují po celé ČR. Marže máme podprůměrné, hájí se pumpaři

Vyšší výkupní cenou ropy se snaží Saúdská Arábie spolu s Ruskem vylepšit stav veřejných financí. Už dříve se nechal kartel OPEC+ slyšet, že chce docílit výkupní ceny ropy 100 dolarů za barel.

„Rusko potřebuje peníze na zbraně, včetně těch nyní zjevně dojednávaných severokorejských, a na válčení na Ukrajině. Saúdská Arábie zase na všechno možné, od megalomanského projektu výstavby pouštního futuristického města Neom po financování tučné gáže fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda,“ myslí si hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dopravcům rostou výdaje

Vysoké ceny paliv, zejména nafty, přidělávají starosti dopravcům. „Pro kamionové dopravce, u nichž cena nafty tvoří zhruba třetinu nákladů, to znamená nárůst výdajů cca o tři koruny na kilometr. Tedy o více než deset procent. O dalších téměř deset procent zvyšuje ostatní náklady stále vysoká inflace,“ popsal mluvčí sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Drahý benzin? V příhraničí žádný problém, Češi opět zamířili do Polska

Podle ředitele měnové sekce České národní banky Petra Krále by se současné vysoké ceny ropy neměly významněji podepsat do cen zboží.

„Ropa zdražila nad naše očekávání. Je to o něco více, než s čím počítala naše letní prognóza. Určité proinflační riziko tu je. Nicméně váha pohonných hmot jako takových ve spotřebitelském koši je relativně malá a pokud vývoj nebude dramaticky eskalovat, což se v tuto chvíli nezdá, nehrozí zdražení jiného zboží. Skončí to vyššími cenami na totemech čerpacích stanic bez vlivu na ekonomiku,“ řekl Král v pořadu 90' ČT24.