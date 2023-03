Navzdory zdražování se Češi rozhodli neomezovat v letních dovolených. Do zahraničí k moři jich letos vyrazí statisíce. Jejich počty se tak vracejí na úroveň z dob před pandemií covidu. Cestující se přitom vracejí také do letadel.

Češi si i přes zdražování dovolenou u moře ujít nenechají. Ušetří raději jinde.

Vybráno, zaplaceno. Dvaatřicetiletá Radka P. z Plzeňského kraje letos stráví letní dovolenou s rodinou u moře. Zda letos vycestují do zahraničí, doma s manželem příliš dlouho nepromýšleli. „Naposledy jsme byli u moře před šesti lety. Do zahraniční jsme necestovali, protože se narodil syn. Od roku 2020 se necestovalo kvůli pandemii, nebo s omezeními. Řekli jsme si, že až to vše skončí, vyrazíme,“ popsala prodavačka.

Na dovolenou se rodina vydá navzdory všudypřítomné drahotě. „Vyšší ceny potravin a energií nás hodně trápí, ale na dovolenou jsme si šetřili poctivě tři roky. Takže chod domácnosti to neovlivní,“ podotkla.

Rozhodně není sama, kdo bude letní dovolenou trávit v přímořském letovisku. Za hranice České republiky se chystají vyrazit statisíce lidí. Dokonce by jich mohlo být více než v předcovidovém roce – tehdy vyrazilo do zahraničí podle dat Českého statistického úřadu přes 5,1 milionu lidí.

„Zájem o letní dovolenou je velký a je možné, že u některých cestovních kanceláří dorovná nebo dokonce překoná rok 2019. Dovolená je fenomén, který si lidé neradi odpouštějí. Nejet na dovolenou je jako byste řekli: jsme v krizi, nemáme na to. A lidé si chtějí a potřebují odpočinout. Raději se uskromní v jiných věcech,“ vysvětlil mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Že se Češi nechtějí dovolené vzdát a šetřit na ní, potvrzuje i jeden z největších zprostředkovatelů zájezdů. „Oproti loňsku jsme zaznamenali stoprocentní nárůst zájmu o letní dovolené. Nejen prodeje v rámci first minute nabídky vypadají velice optimisticky. Očekáváme proto, že se letošní letní sezona bude pohybovat na stejné úrovni jako v předcovidovém roce 2019, nebo ji dokonce v prodejích překoná,“ sdělila mluvčí společnosti Invia.cz Jiřina Ekrt Jirušková.

Turecko patří mezi oblíbené destinace Čechů

Cestovní kanceláře zaznamenávají zvýšený zájem o dny strávené u moře už od konce loňských letních prázdnin. Dokonce musejí navyšovat kapacity zájezdů a přidávají další. „Prodeje Čedoku na léto v rámci first minute máme aktuálně dvojnásobné oproti loňské rekordní sezoně. Zájem tak překonává jak poptávku za loňský rok, který byl u Čedoku nejlepší od revoluce, tak i tu v porovnaní s předchozími lety,“ sdělila mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Podobně reagují i další cestovky. „Zájem o letní dovolené je obrovský a překonává i předcovidové období. Last minute nabídka proto bude velice úzká. Kdo si chce dovolenou vybrat a ne čekat, co na něj zbude, neměl by otálet a čekat na poslední chvíli,“ upozornil Petr Kostka z cestovní kanceláře Exim tours.

Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří Řecko, Egypt, Turecko, Tunisko, Itálie, ale také třeba Španělsko. Při cestování autem zůstává na prvním místě Chorvatsko. Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Papeže lidé jezdí nejčastěji na osvědčená místa. „Letní dovolená je velmi konzervativní a lidé míří většinou tam, kde se jim líbilo. Moc se neexperimentuje,“ podotkl Papež.

K moři z Českých Budějovic

Po odeznění pandemie covid-19 se začínají cestující vracet i na palubu letadel. Jen v loňském roce přepravila letecká společnost Smartwings při cestách z Česka do zahraničí či zpět 3,1 milionu cestujících. „To je o 100 procent více než v roce 2021. Společnost nabídla letecká spojení z pěti českých letišť, tedy z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic a Karlových Varů, do sedmdesáti destinací,“ informovala mluvčí firmy Vladimíra Dufková.

Počet letišť, odkud se budou moci vydat turisté na letní dovolenou, se letos rozšíří. Už od poloviny léta na seznam přibude letiště v Českých Budějovicích.

„Prodeje zájezdů z Českých Budějovic překonaly naše původní odhady, proto na letošní léto přidáváme už třetí destinaci a budeme létat od srpna navíc i na řeckou Krétu. Prodlužujeme také sezonu o další termíny u odletů na Rhodos a do turecké Antalye,“ dodala Pavlíková.