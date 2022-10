Drahota straší pekaře. Budoucnost si netroufáme odhadovat, hlásí pekárny

Jeho slova potvrzuje i další litoměřický pekař. „Lidi, kteří dřív kupovali pět či desek housek, si klidně objednají jednu nebo dvě,“ naráží na drahotu a vysokou inflaci majitel litoměřického pekařství Jaroslav Kubík.

Provoz z důvodů vysokých cen energií a surovin už některé pekárny ukončily. Ve hře je nejen samotná cena, ale i nemožnost plánovat na delší období. Turbulentní změny nedávají možnost pekařům vzít si úvěr na pece, které stojí i několik milionů.

„Vím nejméně o dvou pekárnách, které skončily, protože současnou situaci nezvládly. Kdybychom zkrachovali my, tak přijde o práci zhruba patnáct lidí. To znamená zásadní výpadek příjmu v patnácti rodinách. A opravdu je možné, že budeme muset propouštět,“ přiznává Jakub Kodys, který je hrdý na to, že u některých produktů drží desítky let stále stejnou recepturu.

Krátkodobé řešení

Zafixované ceny energií nejsou dlouhodobým řešením, ale krátkodobým zmírněním dopadů drahoty. „Zhruba 80 procent pekařů čeká konec fixace cen energií v prosinci. S ukončením pevné ceny bude mít většina z nich zásadní existenční problém,“ potvrzuje pekař Kubík. Podle něj se situace nejvíce vyostří v září až prosinci, kdy se lidé vrátí z dovolených a nastoupí každodenní rutina.

Mnohá zavedená rodinná pekařství vyrábějí na strojích, které si koupily před dvaceti lety. V současné době nevidí prostor na větší investice. „Při současné ceně plynu si nikdo nekoupí novou plynovou pec za tři miliony. Tak tak stíháme platit ty nejnutnější opravy. V podstatě jen záplatujeme. Nikdo neví, co bude dál,“ uvedl.