Domácnosti ohrožené energetickou krizí získají okamžitou pomoc, řekl Havlíček

ČTK





Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Na dnešním briefingu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Týkat by se to tak podle něj mohlo 400 až 500 tisíc domácností.

Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. | Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přitom krátce před tiskovou konferencí oznámilo, že nemá žádné nástroje, s jejichž pomocí by mohlo řešit dopady zdražování energií a vysokých záloh. Ministerstva průmyslu a práce a ERÚ připravují opatření proti zdražování energií. Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka hmotné nouze. Pro přidělení této podpory se podle zákona zkoumá příjem a majetek žadatelů a jejich blízkých i další skutečnosti. Získat ji mohou jen osoby ve vážné tísni. Růst cen plynu a elektřiny pocítí i pozůstalí. Pohřby zdraží o tisíce korun Přečíst článek › Situaci podle MPSV musí řešit ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad vůči dodavatelům energií. Podle zástupců MPSV jsou zálohy za energie u dodavatelů poslední instance stanoveny nestandardně. Tiskové oddělení uvedlo, že "nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele" a měl by být k dispozici garanční fond pro případ pomoci.