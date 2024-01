Zapíjet langustu, tatarák, hovězí steak či kachnu v hospodě či restauraci dobrým vínem, znamenalo ještě před nějakým časem luxus. Že bude brán za chudého se ale nemusí bát ani ten, kdo dává při zapíjení jídla přednost pěkně orosenému čepovanému pivu. Chmelový mok, který se uchází i o vstup do vybrané společnosti nehmotného kulturního dědictví UNESCO, je totiž i v Česku čím dál dražší. Největší zdražení jej potkalo na začátku roku, kdy se jeho cenovka v nápojovém lístku hospod a restaurací zvedla kvůli novému DPH až o osm korun.

Z českého čepovaného piva se stává luxusní zboží. Ceny v hospodách a restauracích rostou | Foto: Shutterstock

Ještě s povinným šampaňským v ruce si krátce po silvestrovské půlnoci dávali hosté hradecké pivnice Psí bouda desetistupňové pivo za 42 a jedenáctku za 45 korun. Neuplynulo však ani 24 hodin a v nápojovém lístku se skvěla nová cenovka a obě piva najednou poskočila o tři koruny vzhůru.

„Když jsem nápoják přepisovala, bylo mi smutno. Hlavně když se pak člověk podíval na to, že u vína zůstala cenovka stejná. Ale na víno sem moc lidí nechodí,“ posteskla si výčepní Nikola.

Psí bouda však v Česku nebyla sama, kdo hosty po novém roce přivítala novou vyšší cenou piva, která se odvíjí od konsolidačního balíčku současné vlády, která čepované pivo posunula z 10 do 21 procentní sazby DPH. Například v restauraci U Gregorů v Nymburku stoupla cena piva až o šest korun. „Ano, zdražila všechna piva a je to kvůli nárůstu daně,“ řekla Deníku servírka.

Neveselo bude pro štamgasty také v kolínské restauraci Zimní stadion a Česká Koruna. „Na zvýšení DPH o 11 procent jsme museli reagovat zcela logicky, a to zvýšením ceny piva. Každý zákazník musí pochopit, že jde o rozhodnutí vlády a my jej těžko můžeme doplácet ze své kapsy. Už tak je marže na plzeňském pivu poměrně malá. Někdo už zdražení komentoval, ale každý normální člověk musí vysvětlení chápat. Na západě už stojí leckde pivo přes 5 eur, ale za to by nás tady ukamenovali,“ uvedl majitel obou restaurací Miloš Vejdělek.

Ne všude však od nového roku došlo ke zdražení chmelového nápoje. „V souvislosti se zvýšením daně z přidané hodnoty pivo zdražovat nebudeme, nevidíme k tomu důvod. Když se před časem DPH na točené pivo snižovalo, většina hospodských ceny nesnížila. Takže nyní jsou vlastně na tom, na čem byli před snížením. My navíc máme výhodu v tom, že jsme ve svém a nemusíme platit nájemné,“ uvedla Jitka Flachsová z děčínského Hotelu Pošta, kde čepují Březňáka z nedalekého pivovaru Velké Březno na Ústecku.

Novou cenovku na nápojovém lístku zatím nechystá ani spolumajitel restaurace La Musica v Kolíně Jiří Linhart. „O změně DPH víme, zaznamenali jsme to, ale cenu našeho velkého čepovaného Bernarda zatím necháváme na 48 korunách. Uvidíme výhledově, jak to bude vypadat, třeba nakonec ke zdražení sáhneme. Ukážou příští měsíce,“ informoval.

Některé hospody mohou zaniknout, varují experti

Deníkem oslovení experti upozorňují, že novinka v sazbě DPH může nejenom vést k uzavření části restaurací, zvláště těch vesnických, ale také podle nich nebude mít tolik kýžený efekt ve vyšším výběru peněz do státní kasy.

„Jsme svědky nejvýraznějšího a nejrazantnějšího zdražení piva. Marně pátrám v paměti, kdy se u nás něco podobného stalo. Chápu však, že kvůli DPH pivo hospody zdražily minimálně o těch deset procent. Ve výsledku to tak podle původních cen zvedlo pivo o tři až sedm, osm korun. Tento krok bezesporu opět povede k tomu, že část hospod, hlavně těch vesnických, zanikne,“ řekl pivovarský expert z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier.



Rizika zániku mnoha hospod v souvislosti s novým DPH u čepovaného piva se obává i člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Ten si však oproti Maierovi nebral žádné servítky. „Všude okolo si své kulturní bohatství brání a chrání. Jen naše současná vláda to, co nás proslavilo po celém světě, tedy nejen pivo, ale celou českou pivní kulturu, zabíjí. Jsme tak všem pro smích a naše vláda za šašky. A nebojím se říci, že do konce letošního roku zanikne kolem poloviny vesnických hospod,“ uvedl Kastner.

Oba experti se pak shodují v tom, že se česká pivní kultura přesune z hospod do šedé zóny. „Budeme se scházet u benzinových pump na lahváče, popřípadě v garážích. Prim, podobně jako v době covidu, budou hrát opět plechovky a tleskat budou výrobci domácích výčepních zařízení,“ míní Kastner.

Kastner i Maier se také obávají toho, že se Česko postupně u pití piva v hospodách dostane na úroveň Německa či Rakouska. „Ještě před 15 lety se v hospodách spotřebovalo 60 procent všeho piva. Teď je to kolem 30 procent a bude to dál klesat na úkor plechovek, lahvových piv a doma vyčepovaných sudů. Blížíme se tak postupně k Rakousku a Německu, kde se v hospodách spotřebuje průměrně jen 15 procent pivního trhu,“ doplnil Maier.

Pivovary: Ceny mohou narůst i o několik korun

Nadšeni ze zdražování nejsou ani zástupci pivovarů.

„Zvýšení DPH na čepované pivo dopadlo na hospody a restaurace výrazně. Z našich průzkumů mezi hospodskými vyplývá, že alespoň část těchto nákladů promítnou nebo už promítly do konečné ceny pro spotřebitele. Někde se může jednat o nárůst i několik korun v závislosti na ceně piva v daném podniku. To může mít vliv na návštěvnost hospod, zvláště těch vesnických, kde jsou hosté na jakékoliv navýšení výrazně senzitivní,“ uvedl obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.