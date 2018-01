Zdražte skládkování, je nejvyšší čas, vyzvalo hnutí Duha ministra Brabce

Hnutí Duha poslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) otevřený dopis, v němž ministerstvo kritizuje za stávající přístup k odpadovému hospodářství a požaduje jeho urychlené změny. Ty by podle ekologů měly zajistit, že odpad neskončí ve skládkách ani na spalovnách, ale že se bude v maximální možné míře recyklovat.

Ekologická organizace Brabce vyzvala, aby v právě projednávané novele zákona o odpadech zvýšil nízký poplatek za skládkování odpadů, doplnil jej slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a změnil zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024.

Těmito opatřeními podle ekologů může stát zvýšit recyklaci na úkor skládkování a spalování odpadu. V opačném případě údajně hrozí zpoždění investic do potřebné infrastruktury, takže obce nebudou schopny dostát dikci zákona, který požaduje ukončení skládkování do roku 2024.

Vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení slíbila zásadní snížení objemu odpadů končících na skládkách, lepší třídění a recyklaci. Podle hnutí Duha má právě nyní možnost začít svůj závazek naplňovat. Ministr Brabec by tak v očích ekologů splatil svůj dluh z minulé vlády, která slibovala totéž a nesplnila to.

Ministerstvo by podle hnutí Duha mělo přinejmenším upravit chybně definovaný zákaz skládkování na základě parametru výhřevnosti. „Definitivně by tak zabránilo spekulacím o posunu zákazu skládkování z roku 2024 na pozdější termín,“ je přesvědčen odpadový odborník hnutí Ivo Kropáček.

V Česku se zatím recykluje pouze 38 procent komunálního odpadu. To by se podle představ hnutí Duha mělo změnit tím, že se poplatky za skládkování zvýší. Zdražení by se vyhnuly pouze obce, které většinu odpadu recyklují.

Hnutí vadí i skutečnost, že recyklaci v současné době konkuruje spalování. Současná česká odpadová legislativa požaduje k roku 2024 ukončit skládkování odpadů na základě parametru výhřevnosti. Znamená to, že pro odpady, které se v roce 2024 nebudou recyklovat, by měly končit ve spalovnách. Zatím neschválená evropská legislativa přitom zvyšuje povinný podíl recyklace na 65 procent do roku 2035.