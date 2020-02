Jméno nového modelu ŠKODA ENYAQ je odvozeno od irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“. Samotné slovo enya pochází z původního irského slova „Eithne“ a lze je volně přeložit jako esence, duch, princip.

Podobně jako jména úspěšných modelů SUV značky ŠKODA – KODIAQ, KAROQ a KAMIQ – odkazují na jazyk Inuitů, žijících na severu Kanady a v Grónsku, spojuje ŠKODA budoucí čistě elektrická vozidla na bázi platformy MEB s irštinou z mýty proslulého regionu na severu ostrova. "Písmeno „E“ na začátku jména symbolizuje elektromobilitu, „Q“ na konci jasně poukazuje na přednosti vozu kategorie SUV," uvedl Štěpán Řehák, mluvčí komunikace produktu společnosti.

ŠKODA ENYAQ bude prvním sériovým vozem české automobilky, postaveném na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen a dalším z více než deseti elektrifikovaných modelů, které budou do konce roku 2022 uvedeny na trh v rámci značky ŠKODA iV.

"ŠKODA očekává, že do roku 2025 budou čistě elektrické modely a plug-in-hybridy představovat 25 procent prodejů. Do roku 2021 bude automobilka investovat do vývoje elektrifikovaných modelů a do rozšiřování uceleného a vzájemně propojeného ekosystému pro moderní a ekologická řešení mobility dvě miliardy eur," uvedl Hermann Prax, vedoucí komunikace produktu společnosti.