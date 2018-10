Výstavba dálnice D35? Obyvatelé Strakova se chtějí obrátit na soud

Kdy se začne stavět silnice D35, je jedna z nejtěžších otázek současnosti. O trase je sice rozhodnuto a Ředitelství silnic a dálnic za ní stojí, ale ne tak obyvatelé Strakova na Svitavsku. Ti sice dálnici chtějí, ale dál od obcí a blíž k lesům. Obávají se totiž velkého hluku. Už předali dokumenty na stavební úřad v Litomyšli a pokud ten nerozhodne v jejich prospěch, jsou rozhodnuti se obrátit na soud.

Dálnice D35 má podle schválené varianty vést severovýchodně od Litomyšle okolo Sedliště, Kornic, Němčic, Suché a Strakova. Ve Strakově žádají změnu trasy. „Státní správa drží schválenou variantu a změnu nepřipouští. Ve Strakově nechtějí na dálnici vidět, ale daná trasa je nejlépe prověřená,“ uvedl místostarosta Litomyšle Josef Janeček.

Zástupci Strakova předali stížnost na stavební úřad v Litomyšli. Nechali si totiž udělat hlukovou studii a podle ní by měl být hluk z dálnice vyšší až o deset decibelů než podle studie Ředitelství silnic a dálnic. Chtějí zpochybnit, že investor nemá dobře zpracovanou hlukovou studii a budou tlačit, aby se jednalo o jejich variantě. Ředitelství silnic a dálnic odmítá, že by jejich údaje byly chybné. „Jsme vázáni normami, předepsanou metodikou propočtu, to kontroluje navíc i krajská hygienická stanice,“ vysvětluje Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.



Stavební úřad v Litomyšli se stále ještě zabývá dokumenty a prověřuje obě varianty, ačkoliv stát má jasno. Správná je podle něho schválená varianta. „Budeme v ní pokračovat. Jen čekáme na územní rozhodnutí,“ dodal Bohumil Vebr, ředitel pardubického Ředitelství silnic a dálnic.

Skutečné hodnoty se ukáží až za provozu

Místostarosta Janeček trvá na tom, že oponenti se opírají pouze o výpočtový model a skutečné hodnoty se ukáží až za provozu. „Hluk bude několikrát podroben měření až při provozu na silnici. Domluvili jsme se s Ředitelstvím silnic a dálnic, že vykoupí širší pás pozemků, aby se tam případně daly postavit další protihlukové stěny,“ vysvětlil Josef Janeček. Podle něho se kroky k výstavbě silnice zastavily jenom na hlukových studiích.

Stavět protihlukové zdi až poté, co se na dálnici nahrnou tisíce aut denně? To považuje starosta Strakova Jan Janypka za nesmysl. Chce, aby stát urychleně prověřil, jestli by právě jejich varianta dál od vesnice nebyla lepší jak pro přírodu, tak pro lidi. Zatímco nyní je Strakov od frekventované pětatřicítky daleko několik kilometrů, od D35 bude první domy dělit zhruba 400 metrů. Podle vedení Litomyšle to stačí, lidé z obce ale mají jiný názor.

Stát počítá se začátkem stavby D35 v roce 2021, celá silnice od Opatovic k Mohelnici má být hotová v roce 2027. Jenže právě spory o trasu a hluk okolo Litomyšle mohou celý proces zdržet i o několik let.