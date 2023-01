„Stromek jsem odstrojila o víkendu po Třech králích současně s povánočním úklidem. Dáváme ho vždy před dům k popelnicím, stejně jako většina sousedů,“ popsala Jičíňačka Daniela z Nového Města.

Drbátko, hračka i jídlo. Zvířata v pražské zoo dostala neprodané vánoční stromky

Zvyk se v mnoha domácnostech zachoval dodnes, pracovníci technických služeb se proto každý rok po 6. lednu vydávají do ulic a vyhozené stromky svážejí do sběrných dvorů. „V Nové Pace nemáme stanovená sběrová místa, kam by měli lidé stromky házet. Dávají nám to různě po sídlišti a ke kontejnerům a tam to jezdíme posbírat,“ uvedl ředitel technických služeb v Nové Pace Václav Čepelka. Nestanovují ani konkrétní data, kdy stromky svážejí, poprvé vyrazili do ulic ve středu 10. ledna.

Štěpka do kompostu

Vánoční stromky Novopačáků vozí technické služby do kompostárny, kde se vysloužilé dekorace drtí na štěpku, která se přidává do kompostu. „Kompostárnu máme zaplacenou z dotací Evropské unie, takže výsledný kompost nabízíme místním občanům k bezplatnému odběru. Část také používáme ke zvelebení městské zeleně,“ dodal Čepelka.

I technické služby v Jičíně a Hořicích od druhého lednového týdne sváží od stanovišť kontejnerů vyhozené vánoční stromky. V Hořicích zároveň vyvážejí také hnědé popelnice na bio odpad. Na leden je svoz naplánovaný na 25. a 26. ledna.

Nechtění návštěvníci. Vánoční stromky jsou plné miniaturních živočichů

Jičínské technické služby začaly se svozem netradičně již minulý týden. „Je to poměrně atypické, už minulý týden jsme nahodile sváželi dva dny v týdnu a tento jsme museli zahájit ve velkém už v pondělí a úterý, protože se toho najednou objevilo hrozně moc,“ uvedl hlavní dispečer Technických služeb Jičín Zdeněk Doležal.

Ti, kteří nechtějí stromek pohodit u popelnic, jej mohou přinést přímo do sběrného dvora. Například v tom jičínském se každoročně s koncem ledna tvoří i několik metrů vysoká hromada jehličnanů určených k likvidaci. „Svážíme všechno do sběrného dvora a tam to seštěpkujeme. Štěpku používáme do kompostu,“ doplnil Doležal.

Do volné přírody nepatří

Zároveň se ale nedoporučuje stromky vyhazovat na jiná než určená místa nebo do volné přírody. Zrazuje před tím také arborista Pavel Štolc. „Vánoční stromky nejsou vhodné jako krmivo pro zvířata. I po odstrojení na nich totiž často zůstávají háčky nebo zbytky ozdob, které pro zvířata představují zdravotní riziko,“ upozornil odborník na péči o dřeviny.

Mnohé by také mohlo napadnout odvézt jehličnany jako pochoutku slonům nebo nosorožcům do zoologické zahrady, ani tam ale stromky z domácností z bezpečnostních důvodů nepřijímají.

Podle Čepelky jsou alespoň Novopačtí v odstrojování pečliví. „Pro naše potřeby jsou myslím stromky odstrojené dobře. Kompostárna si s tím poradí,“ uvedl.