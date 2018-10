Ze záchytky hotel? Strohost je na místě, v Olomouci provedli jen pár úprav

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 30 000 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři Test/Error Manager pro mobilní aplikace. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: O čem to bude? , - Koordinace procesu řízení chyb , - Zodpovědnost za evidenci, dohled a reportování chyb plynoucích z testování implementace online služeb , - Tvorba a udržování aktualizace reportů chyb , - Pravidelné schůzky se zainteresovanými stranami (testeři, funkční vlastníci, projektoví vedoucí, řešitelé chyb) směrem k řešení a opravám chyb , - Koordinace provádění testů pro příslušné náběhy vozů , - Stanovení testovací strategie v projektu , - Tvorba testovacího plánu a jeho aplikace na provádění na testovacích stavech a ve vozech (testovací jízdy) , - Zodpovědnost za plné otestování s pomocí vhodných objednávek a plánování testů - identifikace, hodnocení a ovlivňování rizik plánováním testů , - Pravidelný report průběhu testování , - Komunikace a koordinace aktivit s týmem testerů, projektovým vedením, funkčními vlastníky a partnery ve VW, , Co by měl náš nový kolega mít?, - SŠ či VŠ vzdělání v oboru IT či elektrotechnika, - Komunikativní znalost anglického či německého jazyka, - Znalost metodik testování HW nebo SW, znalost IT, - Organizační schopnosti, - Systematický přístup k řešení problémů, - Komunikativnost, smysl pro spolupráci v týmu, - Samostatnost, zodpovědný a aktivní přístup k práci, , Výhodou bude:, - Znalost elektroniky vozu, JIRA, KPM, znalost mobilních aplikací. Pracoviště: Hönigsberg & düvel datentechnik czech s.r.o. - sídlo, Českobratrské náměstí, č.p. 1321, 293 01 Mladá Boleslav 1. Informace: Hana Bláhová, +420 739 392 710.