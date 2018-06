Rozebrali ho, vyvařili a opravili. Ze starého traktoru se stal výstavní exponát

/FOTOGALERIE/ Brněnskou Zetor Gallery – unikátní přehlídku strojů tradičního českého výrobce – doplnil další výstavní kousek. Zetor 6520 pro galerii zrenovovali studenti Střední odborné školy Nové Město na Moravě.

„Traktor nám přivezli v říjnu loňského roku. Na opravách se podíleli žáci prvního, druhého i třetího ročníku oboru opravář lesnických strojů, postupně se v rámci praxe střídali,“ řekl učitel odborného výcviku, který na renovaci stroje dohlížel, Milan Müller.

Prototyp tříválcového stroje byl uložen ve skladu firmy Zetor, kde po léta chátral. Do rukou studentů novoměstské školy se dostal díky maršovické firmě Moreau Agri Vysočina, která dlouhodobě spolupracuje jak s brněnským Zetorem, tak se Střední odbornou školou Nové Město na Moravě.

„Zetor nám nabídl k repasování starší traktor, jejich požadavek byl, aby výsledek byl opravdu pěkný. Žáci novoměstské školy k nám chodí na praxi, znám jejich práci, takže jsem se za ně mohl zaručit. Kluci mají už velké zkušenosti a naši důvěru. Když k nám přišli na praxi, občas se zeptali na některé záludnější věci, jak asi by se to mělo udělat, ale jinak všechno zvládali sami,“ pochválil studenty ředitel Moreau Agri Vysočina Milan Hájek.

Žáci novoměstské školy na repasi Zetoru 6520 pracovali prakticky po celý školní rok. „Opravili všechny opotřebené věci – brzdový systém, pumpy, válce a podobně. Všechno povyměňovali, zrekonstruovali brzdy i řízení. Zkontrolovali převodovku i hydrauliku. Traktor v podstatě úplně rozebrali, všechno opravili, vyvařili a nově nastříkali. S kapotou nám pomohla jedna z místních firem, ta provedla lakýrnickou práci. Ale všechno ostatní jsme s kluky dělali sami,“ popsal Milan Müller.

Budoucí opraváři lesnických strojů si se starým Zetorem pěkně vyhráli. Poté, co jej rozložili a každou z jeho součástek zrenovovali, se znovu pustili do skládání. „Museli jej opět oživit, aby fungoval přesně tak, jak má. Aby šla hydraulika, traktor svítil, brzdil a podobně. Ještě před tím, než jsme ho firmě Zetor vrátili, předvedli jsme jej v Novém Městě na Moravě na náměstí v rámci oslav Nova Civitas. Pak už putoval do brněnské Zetor Gallery,“ okomentoval rozloučení žáků se strojem nyní svítícím novotou učitel odborného výcviku.