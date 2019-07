Zelená bohyně Liz Taylorové je na prodej. Cena může vyšplhat k padesáti milionům

Jedinečné auto slavné herečky Elizabeth Taylorové jde do prodeje. Jedná se o Rolls Royce Silver Cloud II Drophead se stahovatelnou střechou. Aukce se se bude konat v New Yorku v aukční síni Gurnsey‘s v hotelu Pierre a podle odhadů by se mohla cena vyšplhat až na dva miliony dolarů. „Nedivil bych se ale, kdyby se cena přehoupla i přes tuto částku,“ nechal se slyšet mluvčí aukční síně.

Herečka si auto zakoupila v roce 1960 v zelené barvě, aby ladilo k její svatebním šatům. Její fanoušci brzy nato začali autu přezdívat „Zelená bohyně" a vůz ji následoval dokonce i na natáčení velkofilmu Kleopatra. Na konci 70. let Liz Taylor Rolls Royce prodala a druhý majitel si jej ponechal dodnes. Auto je v perfektním stavu, má opravený motor, nový kožený interiér a vyměněnou střechu. Dohromady je na tachometru pouhých 65 tisíc kilometrů. Samotné vozidlo by se v tomto stavu obyčejně prodalo „jen" za 12 milionů korun, ale kvůli Elizabeth Taylerové by dražba mohla skončit až na částce převyšující v přepočtu 50 milionů korun. Vůz je také unikátní tím, že ačkoliv je britské výroby, volant má netradičně nalevo. Rolls Royce si totiž herečka nechala vyrobit pro své potřeby v Americe a v Evropě.

Autor: Adam Snellgrove, Michal Janko