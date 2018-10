FlixBus zavádí sedačky pro malé děti. RegioJet to neplánuje

Bezpečnější cesta z Brna do Prahy či dalších velkých měst čeká nově děti, které cestují autobusem firmy FlixBus. V každém budou nově dvě sedačky vhodné pro přepravu cestujících od devíti měsíců do čtyř let.

včera 17:48 SDÍLEJ:

FlixBus, ilustrační fotoFoto: DENÍK/Attila Racek

Sedačku si cestující zapůjčí zdarma při současné rezervaci místa. „Naše předpisy doposud ukládaly povinnost přinést vlastní dětskou autosedačku. Uvědomujeme si, že šlo o komplikované řešení, proto jsme se rozhodli vybavit naše vnitrostátní spoje bezpečnostními dětskými autosedačkami,“ uvedla mluvčí společnosti Martina Čmielová. Dopravce pro autobusy v celé republice nakoupil padesát sedaček. ČTĚTE TAKÉ: Řidiči: Stavba velkého městského okruhu v Žabovřeské zatím stojí Konkureční RegioJet o podobné novince zatím neuvažuje. „Tématem jsme se detailně zabývali a rozhodli jsme se zatím zůstat u dosavadní praxe. Pokud cestující cestuje s dítětem a má vlastní autosedačku, může ji využít,“ informoval mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Autor: Michal Hrabal