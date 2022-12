Vlaky s novým jízdním řádem zdraží. Kdo se ale připraví, může ještě ušetřit

V dálkové dopravě dopravci slibují zejména urychlení některých jízd, což souvisí s dokončením některých staveb na koridorech, které v uplynulých měsících velmi komplikovaly dopravu. Nejvíce se zkrátí jízdní doba mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Expresy i rychlíky zde zrychlí zhruba o 20 minut, cestu do Tábora nově zvládnou za 59 minut, do Českých Budějovic pak za 100 minut. Zároveň by se mělo urychlit cestování i do dalších míst v celém Jihočeském kraji. O deset až 20 minut by měly zrychlit také některé spoje na trase mezi Prahou a Ostravou. Konec výluky mezi Blanskem a Brnem pak postupně obnoví provoz vlaků, které jsou na trase nyní nahrazovány autobusy.

Změny v regionální dopravě budou ve většině krajů zejména časové, kdy jednotlivé spoje budou jezdit podle upravených časů odjezdů. Novinkou budou přímé spoje až do Kadaně předměstí, kde byla dokončena elektrifikace tratě.

Změny v mezistátní dopravě

Změny dopravci chystají i v mezistátní dopravě. České dráhy pustí nový noční spoj Canpus, který jako denní vlak zajistí přímé spojení Prahy a Lipska a přes noc na trase Praha-Curych. Dráhy dále obnovují přímé vlakové spojení z Prahy přes Tábor a České Velenice do Vídně a rozšíří počet spojů z Prahy do Krakova nebo do Žiliny. Posílí také provoz vlaků mezi Ostravou a Žilinou. Novinku připravuje také RegioJet, který bude nově zajíždět až k vídeňskému letišti Schwechat. Na trase Praha-Brno-Vídeň bude vypravovat celkem šest vlaků denně.