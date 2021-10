Správa železnic odebírá elektřinu pro trakci na železnici u ČEZ Esco, její ceny jsou fixovány vždy na rok. "Situace na období roku 2022 odpovídá stavu, který aktuálně na energetickém trhu v ČR a Evropě panuje," uvedla mluvčí správy Nela Friebová.

České dráhy očekávají, že růst cen elektřiny i nafty navýší tyto náklady u celé skupiny v budoucnu zhruba o miliardu korun, a to včetně úspor po odečtu poplatku za obnovitelné zdroje energie. Navýšení nákladů očekávají i ostatní dopravci, záležet bude především na dalším vývoji na trhu energií. Některé neočekávané zvýšené náklady, jako je například právě cena energií, musí dopravcům uhradit objednatelé, tedy většinou úřady.

S objednateli kvůli stoupajícím cenám už jedná například Arriva, dopravce chce s nimi řešit kompenzace za zvýšené výdeje. "Náklady na jeden ujetý kilometr máme teď vyšší asi o dvě koruny," podotkl mluvčí Jan Holub.

Okamžité zdražení jízdenek kvůli energiím zatím žádný z dopravců nechystá. České dráhy od nového jízdního řádu, který začne platit 12. prosince, navýší ceny jízdného v průměru o inflačních 3,2 procenta. Dráhy zohledňují inflaci do svých tarifů každoročně. Stejným způsobem zdraží jízdenky z jednotného státního tarifu. RegioJet má podle mluvčího Aleše Ondrůje aktuálně zafixovány a zajištěny nákupy energií, a proto okamžité zdražení nepřipravuje. Stejně tak hovoří další dopravci.

Vyšší ceny jízdného

Do budoucna se však zvýšené náklady na energie při dalším předpokládaném zdražování nejspíš do cen jízdného promítnou. "Pokud bude v příštím roce nepříznivý vývoj pokračovat a porostou další náklady a inflace, budou muset všichni dopravci navyšovat ceny jízdného," uvedl Ondrůj. Na další vývoj cen a inflace bude reagovat i Leo Express. "V tuto chvíli je vše o externích faktorech, jako je například cena trakční energie," řekl mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Arriva upozorňuje, že o případném zvýšení cen rozhodnou u objednávaných tratí úřady.

Nepříznivou situaci na trhu komodit může podle Správy železnic do určité míry pro dopravce zmírnit novela zákona o podporovaných zdrojích energií. Předloha přinese pro elektrickou trakci obecně možnost nehrazení plateb na podporu OZE v ceně služby distribuční soustavy. To by proti letošku znamenalo úsporu zhruba 470 korun za MWh. "Ovšem je otázkou, co přinese cenové rozhodnutí ERÚ pro příští rok v oblasti regulovaných služeb," upozornila Friebová.

Současný skokový nárůst cen energií a paliva zdraží i služby dalších dopravců. O stovky milionů korun stoupnou náklady velkých městských dopravních podniků, což může vést ke zdražení jízdného nebo omezení provozu. Až čtvrtinové zdražení do konce roku hrozí i v nákladní silniční dopravě.