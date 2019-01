V prosinci vstoupily v platnost nové jízdní řády nejen na autobusových linkách, ale také na železnici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Kuba

Správa železnic a dopravci se samozřejmě při té příležitosti pochlubili novinkami jako je otevření Ejpovického tunelu, nové vozy s Wi-Fi nebo posílení spojů v okolí Prahy.

Michael Cestr z Krnova se zajímá o dopravní infrastrukturu, takže ho napadlo udělat srovnání jak se změnila železniční doprava na Krnovsku za uplynulých 15 let z pohledu cestujících.

„Shodou náhod jsem nedávno našel malý jízdní řád 2002/2003 s odjezdy z Krnova do Olomouce, Opavy a Jeseníku. Připravil jsem malé srovnání s jízdním řádem 2018/2019,“ uvedl Cestr výsledky své práce.

K jakému pokroku tedy došlo v železniční dopravě na Krnovsku za 15 let?



1. Rychlost

- v roce 2003 zvládl nejrychlejší spoj trasu Krnov - Olomouc za 1:36 hodin, v roce 2019 je to 1:47 hodiny.



2. Přímé spoje na trase Krnov - Olomouc

- přímých spojů na této trase jelo v roce 2003 (ve všední den) 12, v roce 2019 jich je 8 (+ 1 s přestupem).



3. „Studentský“ spoj

- v roce 2003 jezdil v neděli „studentský“ rychlík z Krnova do Brna (a v pátek zpět), ten byl již před několika lety nahrazen „studentským“ osobákem do Olomouce.



4. Trasa Krnov - Jeseník

- v roce 2003 zvládl rychlík trasu Krnov - Jeseník za 1:21 hodiny, o 16 let později je to 1:31 hodiny, a to spěšným vlakem s citelně nižší kapacitou

- počet spojů klesl z 5 na 4

- zrušeno bylo také přímé spojení Jeseník - Krnov - Vsetín.



5. Směr Opava

- pozitivní zprávou je, že došlo v porovnání s rokem 2003 (díky modernizaci trati) ke zrychlení rychlíků z Krnova do Opavy o cca 3 minuty, u spojení Krnova s Ostravou ke zrychlení o 11 minut a k zavedení více přímých spojů.