Železniční revoluce začala na Ústecku. Boje nyní propuknou po celé zemi

/MAPA TRATÍ/ Není to první soukromý železniční dopravce, který dostal dotované vlakové linky. Není to ani první taková zakázka pro RegioJet. Přesto zpráva, že žluté vlaky budou jezdit na všech elektrifikovaných regionálních tratích na Ústecku, znamená druhou železniční revoluci v Česku. Její úsvit však vyvolává řadu otázky a pochybností.

„Nevěřím, že budou schopni za tu nabízenou cenu jezdit. Nemají soupravy, a také nevím, kde to budou udržovat,“ shrnul na odborářském webu OSŽ obavy těch, kteří se na ústecké vítězství RegioJetu skrz prsty, krajský zastupitel a zaměstnanec ČD Cargo Zdeněk Svoboda. Vyjádřil také obavu, že se železniční síť rozpadne nesourodé fragmenty ovládané jednotlivými dopravci. Na diskusi prý ale nebyl čas a samotné hlasování proběhlo korespondenčně.

„Máme plochou řídicí strukturu firmy a dokážeme pořídit nová vozidla za férové a výhodné ceny,“ uvedl mluvčí RegioJetu na otázku, jak se firma dokázala dostat na cenu o padesátikorunu za kilometr pod konkurenční nabídky.

Pohled na mapu přitom nenapovídá, že by měl být vstup na RegioJetu na české lokálky něčím přelomovým. Na regionálních tratích se už nyní prohánějí vlaky sedmi soukromých společností a například GW Train Regio působí hned ve čtyřech krajích. V naprosté většině případů se však jedná o zapadlé železnice klikatící se daleko od větších měst, k jejichž obsluze stačí jeden motoráček. Alespoň víkendový či sezónní provoz na nich se často snaží zachovat společnosti vzniklé coby spolky nadšenců.

Firma Radima Jančury hraje coby největší nestátní železniční dopravce ve střední Evropě jinou ligu. Její tržní podíl od roku 2010 vzrostl z nuly na více než osm procent (pro srovnání: třetí v pořadí – Leo Express – se již pět let potácí kolem 1,5 procenta). A regionální tratě, které nyní vyhrál, mají neporovnatelně vyšší potenciál. Jsou elektrifikované, z velké části dvoukolejné a spojují největší města v kraji.

O dotované krajské linky RegioJet usiluje prakticky od chvíle, kdy se coby železniční značka vyčlenila ze Student Agency. Dosud jí v tom však bránilo memorandum z roku 2009. V něm vláda a kraje zakonzervovaly monopol Českých drah na dalších deset let. A právě tahle bariéra nyní padá. Do konce příštího roku budou muset vypsat otevřenou soutěž na své lokálky všechny kraje.

Žlutý dopravce musí vlaky, kterými slíbil na Ústecku jezdit, nejprve nechat vyrobit. Budou jimi dvoučlánkové jednotky Elf II od polského výrobce Pesa, které se podobají motorovým vlakům provozovaným Českými dráhami pod názvem RegioShark. RegioJet v nich slibuje klimatizaci, Wi-Fi, displeje v sedačkách, přepravu kol i kočárků a moderní informační systém. Nasazovány by měly být postupně, a to nejpozději do konce roku 2021. Do té doby se budou muset cestující spokojit se staršími motoráky, jakými v Česku jezdí německá Arriva.

RegioJet získal zkušenosti s regionální dopravou na slovenské lince Bratislava–Komárno, kde se mu během pěti podařilo více než ztrojnásobit počty cestujících. Tam přitom od začátku funguje vzájemné uznávání jízdenek mezi státním a soukromým dopravcem. Na Ústecku bude sice možné také jezdit na jednu jízdenku, ale pouze v rámci krajského integrovaného systému. Cesty z jiných krajů může žluté vítězství naopak prodražit, přinejmenším do roku 2020, od kterého by mělo platit vzájemné uznávání celostátně.

K zajištění provozu RegioJet plánuje vybudovat vlastní provozní zázemí. Využijeme k tomu jak běžné odstavné koleje, tak širší údržbové zázemí buď vlastní, nebo pronajaté ve spolupráci s dalšími železničními dopravci,“ upřesnil Ondrůj.

Železniční revoluce v Česku odstartovala zprudka. Národního dopravce přitom čekají další těžké souboje. Například Liberecký kraj už obeslal všech 26 dopravců s licencí poptávku na desetiletý kontrakt na linku Liberec–Děčín a Česká Lípa–Postoloprty. „Zájem máme a jednání se určitě zúčastníme,“ potvrdil mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík skutečnost, že česká železniční mapa může být už zanedlouho pestrobarevná.

České dráhy se nicméně nevzdávají. Hodlají se zúčastnit všech nových soutěží. V případě rychlíků mezi Pardubicemi a Libercem už zaznamenaly první vítězství, byť za cenu třicetimilionové slevy.