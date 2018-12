Němečtí železničáři stávkují. Jejich protest ovlivní i spoje s Českem

Optometristé Optometrista/ka - Tábor. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Optik House s.r.o., je provozovatel obchodní sítě VAŠE OPTIKA s.r.o., která je ryze českou společností. Stabilita a zároveň dynamicky se rozvíjející rodinná společnost nás řadí již 10 let mezi TOP optiky na českém trhu. Naše firma staví na rodinných hodnotách a osobním lidském přístupu k našim pracovníkům a klientům ve všech našich stávajících 50 – ti pobočkách v ČR. Jsme tak nablízku svým klientům i zaměstnancům. Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci, atraktivní a férovou nabídku služeb a nadstandardní servis., , Optometristka / Optometrista , , Požadujeme:, , • VŠ vzdělání v oboru optometrie, • Komunikativnost, vstřícnost, spolehlivost, • Příjemné a milé vystupování, , Pracovní náplň:, , • Spolupráce s lékaři a řešení široké škály klientských případů, • Vyšetření a měření zraku klienta, • Aplikace kontaktních čoček a jiné, • Poskytování poradenství zákazníkům, • Prodej brýlí, kontaktních čoček a jiných optických pomůcek, • Vedení administrativy a záznamů klientů, , Nabízíme:, , • Silné zázemí stabilní české společnosti, • Práci od pondělí do pátku - víkendy a večery patří Vám a Vaším blízkým, • Velkou podporu na počátku spolupráce, • Unikátní interní vzdělávací a rozvojový program, • Zajímavou práci v příjemném a moderním prostředí prodejny, • Zaměstnanecké benefity a každoroční přehodnocení mzdy dle dosažených výsledků. Pracoviště: Vaše optika, tábor, kvapilova, Kvapilova, č.p. 2060, 390 03 Tábor 3. Informace: Veronika Pokorná, .

Obchodní zástupci Řidič prodejce kvalitních mražených potravin - Chotěboř. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme jedničkou na českém trhu v přímém prodeji a distribuci mražených potravin a to již 25 let. Máme široký výběr kvalitních mražených produktů a dovezeme Vám je až k Vám domů., , ŘIDIČ PRODEJCE KVALITNÍCH MRAŽENÝCH POTRAVIN, , • Jste ochotní pracovat v odpoledních hodinách?, • Dokážete vytvářet a udržet dlouhodobé obchodní vztahy?, • Dokážete se postarat o svěřený region a rozvíjet ho?, • Nebojíte se oslovit cizí lidi s nabídkou?, • Je pro Vás získání nového zákazníka jednoduché?, • Oceňujete, když dostanete důvěru a můžete pracovat samostatně?, , Vaším denním chlebem bude následující:, • Pravidelná návštěva a prodej u stálých zákazníků, • Budování dlouhodobých obchodních vztahů se zákazníky, • Rozvoj svěřené oblasti, , Co potřebujete?, • ŘP sk. B, • Potravinářský průkaz a dobrou kondici (manipulace se zbožím), • Touhu obchodovat a v této oblasti se dále zlepšovat, , Co Vám můžeme zaručit?, • Dostanete portfolio zákazníků a důvěru v to, že se o ně dokážete postarat, • Intenzivní zaškolení a trvalá podpora, • Budete obchodovat se sortimentem, který lidem maluje úsměv na tváři, • 15. dostanete vždy svou mzdu na účet, • Svými výsledky můžete ovlivnit výši své odměny, • Čeká Vás práce především v terénu, • Stanete se součástí společnosti s rodinnou atmosférou, • Když se osvědčíte, dostanete velkou dávku volnosti. Pracoviště: Březhradská 148/3, 503 32 hradec králové - březhrad, . Informace: Lucie Mikolášová, +420 724 736 609.