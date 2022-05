Lidé ale ve sběrných surovinách nedostanou všude stejně a patrné jsou regionální rozdíly. Zatímco třeba v Praze výkupny někde vyplácejí devět korun až 9,80 koruny za kilogram železného šrotu, v Brně za stejné množství dostanou lidé asi tři koruny. Oproti loňsku to ale i tak není špatné, protože v tu dobu si za kilo železa v Brně odnesli padesátník.

Nedostatek suroviny potvrdil i analytik společnosti XTB Jiří Tyleček, který se obchodem s komoditami zabývá. Poukázal na to, že kovy se z velké části dovážely z Ukrajiny a Ruska. „Jakmile se cesty odtamtud začaly uzavírat, více se nekupovalo a ceny rostly,“ vysvětlil. Navíc se do obchodu se železem promítá i zvyšující se cena energií, neboť výroba železa je energeticky náročná.

Nicméně výkupny svou měnovou politiku řídí podle toho, jaký je o staré železo na trhu momentální zájem. A ten asi před týdnem poklesl. „Šrot přestalo vykupovat Turecko, kam se vozil z celé Evropy,“ přiblížil Miller.

Rekordní ceny

Přesto sběrné suroviny mají o staré železo stále zájem. „Teď výkup železa atakoval rekordní hranici. A i když cena o něco klesla, je to pro lidi stále výhodné,“ řekl jednatel Kovošrotu Olomouc Michal Dostál.

Na druhou stranu Miller zaznamenal, že letos lidé nosí železného šrotu méně než v předešlých letech. „Je to poznat vždy na jaře, kdy lidé čistí chalupy a garáže. Letos je lidového sběru málo. Lidé mají zřejmě hlouběji do kapsy a věci, které by jinak odnesli, spíše opravují,“ vysvětlil šéf sdružení výkupců.

Není to však zřejmě pravidlo. Třeba právě olomoucký Kovošrot podle svého jednatele nepociťuje, že by se šrotu vozilo méně.

Tak či tak, nelze asi očekávat, že by v příštích týdnech nebo měsících výkupny vyplácely výrazněji méně. „Nečekám, že bychom se podívali na ceny z loňského roku,“ potvrdil Tyleček.

Odborníci se přitom shodují, že bude záležet také na tom, jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině. Zejména pak v období po válce. „V rámci obnovy Ukrajiny by se zvýšila po železe poptávka. To by šla cena pravděpodobně nahoru,“ dodal Miller.