Ministr Výborný dostal od zemědělců úkoly. Když je nesplní, vyjedou do ulic

Minimálně do konce února se nemusí čeští řidiči bát, že narazí na zátarasy stávkujících zemědělců. Právě do té doby má ministr Marek Výborný čas na to, aby se vypořádal s jejich požadavky - požadují mimo jiné úpravu zemědělské politiky státu. Pokud to nesplní, začnou s protesty. Prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal nicméně nevyloučil, že protestní akce se mohou objevit i dříve.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Čeští zemědělci během žní. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jaroslav Loskot