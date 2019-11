Letošní novinkou byly drony kroužící nad moravskými vinicemi. Odborníci tak monitorovali výskyt chorob révy, věští jim ale velkou budoucnost. „Lze je využívat i na mapování sucha nebo hodnocení kvality lokalit,“ řekl Deníku Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Čeká proto, že si do pěti let drony pořídí vinaři obdělávající rozsáhlejší plochy vinic.

„Zemědělská technika je z hlediska využívání moderních technologií na špičce vývoje, srovnatelně s automobilovým průmyslem,“ tvrdí Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

„Zemědělcům pomáhají také aplikace, které využívají družicových dat. Jejich pomocí je možné například predikovat výskyt škůdců či odhadovat výnos plodin,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Už i pouhý traktor dnes bývá technickým zázrakem. „Odborná stránka nastavení zůstává na agronomovi, řidič na místě jen vykonává dozor,“ vysvětlil Kroulík. Profesionál v kanceláři nejen stále ví, v jakém režimu stroj pracuje, ale může mu díky vzdálenému přístupu posílat instrukce, co má dělat.

Místo rolníka robot

Traktor vybavený nejmodernější technikou přijde na pět až osm milionů korun. I malí farmáři běžně využívají roboty na dojení krav. „Farmy se robotizují, protože nejsou lidi, kteří by to chtěli dělat. Často si roboty musí pořídit, přestože je to investice kolem tří milionů korun. Ale jim nic jiného prostě nezbývá,“ řekl Deníku předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.

Podle srpnového výzkumu Asociace malých a středních podniků využívá moderní technologie osm zemědělských podniků z deseti. Hlavně navigační a mapové systémy a meteostanice. Jen necelá čtvrtina farmářů loni do modernizace svého vybavení neinvestovala, téměř 30 procent naopak vynaložilo přes dva miliony korun.

Zájem o digitální technologie u zemědělců roste. Svědčí o tom zkušenost firmy Agdata, jež jim dodává navigace, meteorologické stanice, senzory a GPS systémy. Zemědělci mají o digitální technologie stále větší zájem kvůli klimatickým změnám, novým škůdcům i klesajícím cenám některých přístrojů. „Počet čidel a telemetrických nástrojů v českém zemědělství se bude každoročně exponenciálně zvětšovat,“ tvrdí Jiří Musil z Agdata.

Body za zájem

Podle Bílého nyní do robotizace a digitalizace investuje každý pátý tuzemský zemědělec. Využívat k tomu lze dotace z Programu rozvoje venkova.

Bodové zvýhodnění a tedy vyšší pravděpodobnost získání dotace úředníci přiznali farmářům, kteří si pořídili právě speciální stroje, určené k preciznímu zemědělství.