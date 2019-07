Slavný automobilový guru se narodil jako Lido Anthony Iacocca v Allentownu 15. října 1924 v Pensylvánii italským imigrantům. Jméno Lee namísto rodného italského jména Lido přijal v padesátých letech. V té době pracoval ve Fordu jako obchodní manažer, cestoval po východním pobřeží a učil prodejce, jak prodávat nákladní automobily.

"Součástí mé práce byla i spousta dálkových hovorů. V té době nebylo možné volat přímo, všechny hovory šly přes operátora. Ten se vždycky zeptal na jméno, já jsem řekl Iacocca a on samozřejmě neměl tušení, co to je za jméno a jak se to hláskuje, takže to byl pokaždé zápas, aby to řekli správně. Pak se zeptali na křestní jméno, a když jsem řekl Lido, začali se smát. Nakonec jsem si řekl: Co na tom záleží? A začal jsem si říkat Lee," vylíčil později ve své autobiografii, vydané v roce 1984.

Stvořil legendární sporťák

Ve společnosti Ford Motor Company začal Iacocca pracovat už v roce 1946 a proslavil se, když se stal hlavní osobností při prosazení vývoje Fordu Mustang - prvního sportovního vozu svého druhu. Výroba Mustangu začala 9. března 1964 v Dearbornu v Michiganu a veřejnosti byl poprvé představen 17. dubna 1964 v New Yorku. Okamžitě slavil obrovský úspěch, který vedl ke zrodu nové třídy vozidel – takzvaných pony car, tedy kompaktních výkonných sedanů s dlouhou přední kapotou a krátkou zádí. Tak se zrodily další vozy, jako například Chevrolet Camaro, AMC Javelin nebo Plymouth Barracuda, ovlivnil i některé modely jiných značek, například kupé Toyota Celica.

V roce 1970 byl Iacocca jmenován prezidentem Fordu, ale o osm let později ho Henry Ford Jr. propustil. "Začal jsem svůj život jako syn imigrantů a dostal jsem se až k šéfování společnosti Ford Motor Company. Když jsem do té funkce konečně nastoupil, připadalo mi, že jsem na vrcholu světa. Ale pak mi osud řekl: Počkej, s tebou jsem ještě neskončil. Teď poznáš, jaké to je, když tě skopnou z Mount Everestu dolů!" glosoval to Iacocca ve svém životopisu.

V čele Chrysleru

Po odchodu z Fordu si ho ještě v témže roce najala společnost Chrysler Corp., o rok později se stal jejím generálním ředitelem. K jeho největším manažerským úspěchům se dnes přičítá to, že ji zachránil před bankrotem, který ji hrozil kvůli recesi automobilového průmyslu na začátku 80. let.

Podle CNN Iacocca přesvědčil Kongres, aby přiměl americké ministerstvo financí k záruce za bankovní půjčku ve výši 1,5 miliardy dolarů, které Chrysler nutně potřeboval. Půjčka firmě opravdu pomohla a ministerstvo financí nakonec ještě vydělalo na úrocích.

Díky získaným investicím Chrysler uvedl na trh efektivnější a konkurenceschopnější produkty, jako byly vozy třídy K: pohodlná auta s karosérií, která se stala základem pro všechny modely od malých osobních automobilů až po vozy vyšších tříd. První automobily třídy K spatřila veřejnost v roce 1982. Byly to Chrysler Le Baron, Pymouth Reliant a Dodge Aries. Vozy poháněly čtyřválce o obsahu 2,2, nebo 2,5 litrů. „Káčka" byla k mání jako sedan, tudor, STW (kombi) nebo dokonce jako kabriolet (Le Baron Convertible Chrysler z roku 1984). S jejich pomocí se stal Chrysler opět silným a ziskovým.

Jak přitom upozorňuje CNN, Iacocca vedl Chrysler během období, v němž začaly významný podíl na americkém automobilovém trhu dobývat asijské a evropské automobilky, jejichž dovozům tradiční američtí výrobci aut jen těžko čelili. Šéf Chrysleru se ale nelekl a znovu se proslavil sérií televizních reklam, v nichž prohlašoval: "Jestli dokážete najít lepší auto, kupte ho."

Soudní spory

Z Chrysleru Iacocca odešel v roce 1992 a o tři roky později tuto firmu zažaloval, že mu nezákonně brání v obchodování s akciovými opcemi. Chrysler na oplátku podal žalobu na Iacoccu, že zásoboval důvěrnými informacemi Kirka Kerkoriana, amerického investora, který se pokusil Chrysler nepřátelsky převzít. Žaloby nakonec skončily mimosoudním vyrovnáním v roce 1996.

Obě stěžejní firmy, jimiž Iacocca během své kariéry prošel, vyjádřily lítost nad jeho odchodem. "Sehrál historickou roli ve vedení Chrysleru v období krize a vytvořil z něj silnou a konkurenceschopnou firmu. Byl to jeden z největších lídrů naší společnosti i automobilového průmyslu jako celku. Velmi významná byla i jeho činnost filantropická," uvedla ve svém prohlášení společnost Fiat Chrysler Automobiles.

Prezident Ford Motor Company Bill Ford prohlásil, že Iacocca "zanechal ve Fordu nesmazatelnou stopu". "Byl jedinou osobností svého druhu a bude nám nesmírně chybět," dodal prezident Fordu.