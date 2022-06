Pro Marii T. byly odchod ze zaměstnání a vstup do domácnosti na plný úvazek cestou, jak se vyhnout rozvodu nebo zhroucení. „Měla jsem dvě zaměstnání, manžel jedno a vydělával třikrát víc než já. V práci byl pořád, doma unavený a všechno bylo na mně – od vaření a úklidu až po komunikaci s úřady. A do toho práce,“ popsala absolventka dvou vysokých škol.

„Manžel je puntičkář, a přestože se na domácnosti podílel minimálně, dával mi dost ošklivě najevo, když nebylo vše podle jeho představ. Až jsme se dostali do bodu, kdy jsem se chtěla rozvést,“ líčí Marie T. Místo rozvodových papírů ale na stole přistál jiný návrh – aby Marie přestala pracovat a věnovala se jen rodině.

Podobný scénář provází mnoho z téměř sta tisíc žen, které jsou oficiálně v domácnosti. To znamená, že nejsou registrovány na úřadech práce a stát za ně nic neplatí. „Většinou se jedná o ženy dobře finančně zajištěné. Určitě to ale neznamená, že nikdy nepracovaly a manžel je jen živí. Často to byly ony, které pomáhaly rozjet podnikání, které teď manželé řídí,“ přiblížila profil dnešních žen v domácnosti socioložka Lucie Hejduková.

Nešťastné ženy

Odmítá často tradovaný závěr, že ženy v domácnosti jsou jen dobře provdané paničky, které maskují zájem zahálet. „Ani v jednom případě jsem se nesetkala s ženou, která si to odjakživa přála. Spíše to vyplynulo z jejich životní situace,“ doplnila. Výzkum odbornice na dané téma také prokázal, že ženy v domácnosti obecně nebývají šťastné a často se cítí být do své role natlačeny manželem.

Hejduková například pro výzkum zpovídala ženu, která v domácnosti strávila jedenáct let, pak se ale rozhodla vrátit do práce. I když nemusela. „Zprvu se jí péče o děti a domácnost líbila, měla čas na koníčky. Po nějaké době ale cítila touhu vrátit se do zaměstnání,“ popsala socioložka.

Psychologové často skloňují termín „syndrom zelené vdovy“, kterým označují deprese a vyhoření právě u této kategorie žen. Upozorňují také na to, že procesy, které ženy do domácnosti vrhávají, jsou často příznakem toxických vztahů, kde žena není od počátku brána jako rovnocenný partner.

Data o ženách v domácnosti dlouhodobě sbírá Český statistický úřad u příležitosti sčítání lidu. Podle něj bylo v roce 1950 v domácnosti téměř jeden a půl milionu žen, v roce 1970 se jednalo jen o 450 tisíc. V roce 1991 to bylo už jen 85 tisíc. V posledních letech počet žen v domácnosti opět stoupal, v roce 2011 jich bylo bezmála sto tisíc.



Podle aktuálních dat OSN tráví dospělá obyvatelka vyspělých států každý den více než čtyři hodiny domácími pracemi, které jí nikdo nezaplatí. Oproti tomu muži stráví domácími pracemi zhruba jeden a půl hodiny denně.



České ženy zájem o zaměstnání neztrácejí. „Podíl žen v evidenci Úřadu práce ČR se v dlouhodobém horizontu pohybuje okolo padesáti až lehce nad 50 procent. Ke konci května tvořily ženy z celkového počtu evidovaných uchazečů 53,6 procenta,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková.