Zimní letový řád Letiště Praha: spojení do 114 destinací, přibylo deset nových

V neděli 28. října vstoupí v platnost zimní letový řád. V jeho rámci se bude z Letiště Václava Havla Praha létat do celkem 114 destinací ve 42 zemích světa. Mezi nimi také nově například do Belfastu, Marrákeše, Ammánu, Šardžá, Pisy, Splitu či Dubrovníku. Celkem nabídne pražské letiště během zimní sezóny letecká spojení do deseti nových destinací.

dnes 04:37 SDÍLEJ:

"I přes již velmi dobře pokrytou síť stávajících přímých leteckých spojení z Prahy můžeme také v rámci nadcházejícího zimního letového řádu představit hned několik novinek v podobě nových a atraktivních destinací. Mezi nimi například jordánský Ammán, marocký Marrákeš nebo Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Nová spojení do těchto míst jsou důkazem toho, že se nám daří rozšiřovat naši síť rovněž o mimoevropské destinace, v čemž budeme pokračovat i do budoucna,“ říká šéf pražského letiště Václav Řehoř. ČTĚTE TAKÉ: Červenec byl nejvytíženější v historii letiště. Vzrostl zájem i o dálkové lety Své přímé pravidelné linky bude z Prahy v průběhu zimního letového řádu provozovat 60 leteckých společností, přičemž dvě z nich, Air Arabia a Cyprus Airways, se Praze objeví v zimě vůbec poprvé. Navýšení frekvencí i kapacit Kromě otevření nových linek a destinací dojde na Letišti Václava Havla Praha v rámci zimního letového řádu také k navýšení frekvencí a kapacit na linkách stávajících. Například letecká společnost Qatar Airways nasadí na jeden ze svých denních letů do Dauhá dálkové letadlo Boeing 787 Dreamliner, čímž dojde k navýšení celkové kapacity o zhruba 46 procent. K navýšení frekvencí dojde na linkách do Londýna/Heathrow, Londýna/City, Moskvy a do Rigy. ČTĚTE TAKÉ: Letištní včely produkují v rámci biomonitoringu prvotřídní med. Letos opět zlatý Nejvytíženější zemí podle počtu destinací zůstává i v zimě Velká Británie, a to díky nabídce 16 různých destinací, včetně všech šesti hlavních mezinárodních letišť v Londýně, na která rovněž směřují přímé linky z Prahy. Druhou nejvytíženější zemí je Francie (10 destinací), dále pak Itálie (9 destinací), Španělsko (9 destinací) a Rusko (8 destinací). Z měst bude nejvíce letů z Prahy v zimě směřovat do Londýna (až 13 letů denně), Moskvy (až 10 letů), Paříže (až 8 letů), Amsterdamu (až 7 letů) a Varšavy (7 letů). Nové destinace v zimním letovém řádu 2018-2019 jsou Kutaisi (Wizzair), Marrákeš (Ryanair), Ammán (Ryanair), Belfast (easyJet), Šardžá (Air Arabia), Pisa (Ryanair), Split (ČSA/SmartWings), Dubrovník (ČSA/Smartwings), Paříž/Beauvais (Ryanair) a Larnaka (Cyprus Airways). ČTĚTE TAKÉ: Rychlodráha na letiště: pražští radní schválili tunelovou variantu

Autor: Richard Šedý