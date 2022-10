Prvním dnem v listopadu začíná podle zákona zimní období. To znamená, že by řidiči měli mít na svých vozech prioritně zimní, popřípadě celoroční pneumatiky s označením i pro zimní provoz. Pokud auto zimní pneumatiky nemá, nemůže s ním řidič na úseky označené dopravní značkou nařizující povinnou zimní výbavu, nebo pokud leží na silnicích souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy.

Někteří řidiči si výměnu kol obstarávají sami, jiní vše nechávají na odbornících. Právě druzí jmenovaní ale musí počítat s tím, že v řadě pneuservisů si oproti loňskému roku připlatí. Třeba Autoservis Garant nabízí přezutí kol podle zveřejněného ceníku, tedy sundání letní pneumatiky a nasazení zimní včetně vyvážení a montáže, za 1 600 korun. Před rokem to bylo o čtyři sta korun méně.

Suplují obchody, nabízí alternativní paliva. I tak je půlka benzinek v ohrožení

Ceny navýšily i některé pneuservisy spadající do řetězce LKQ CZ, v Česku známé jako Auto Kelly. „S ohledem na vnější faktory k určitému nárůstu cen některých našich servisů došlo. Hovoříme o zdražení v rozmezí deset až patnáct procent,“ říká ředitel korporátní komunikace LKQ CEE Ján Kondáš.

Síť pneuservisů společnosti BestDrive odmítla cenový vývoj komentovat.

Prudké zdražení

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout především řidiči, kteří v letošním roce musí pořídit novou sadu zimních pneumatik. Ty celkově zdražily oproti loňskému roku o 13 procent. „Některé modely pneumatik v porovnání s loňským září zdražily až o pětadvacet procent,“ upozorňuje šéf analytiků internetového nákupního rádce Heureka.cz Michal Buzek.

Jeho slova potvrzuje ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. „Nejvíce zdražily nejlevnější značky, často i o více než dvacet procent. U pneumatik ve střední a prémiové třídě je procentuální nárůst ceny zpravidla nižší,“ sděluje ředitel.

Za poslední půlrok vzrostla cena nových aut průměrně o třiadvacet tisíc

I přes zdražení jsou levné pneumatiky žádané. „V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací evidujeme výrazný nárůst poptávky po levnějších pneumatikách,“ připouští výkonný ředitel společnosti NejlevnejsiPneu.cz Petr Vohralík.

Zájem o univerzály

Mezi českými řidiči se stále větší oblibě těší i celoroční pneumatiky. Zatímco podle průzkumu společnosti Pneumatiky.cz jezdilo v České republice v roce 2016 na celoročních pneumatikách 2,6 procenta řidičů, aktuálně je to o necelých šest procent více. Důvodů, proč šoféři čím dál více sahají po univerzální pneumatice, je několik. Tím nejzásadnějším je úspora peněz. Tím dalším jsou v posledních letech teplejší zimy a s tím související absence sněhu.

Nicméně celoroční pneumatiky nejsou vhodné pro každého. Uvažovat o nich by měli šoféři s ročním nájezdem do 20 tisíc kilometrů ročně a s jízdami většinou ve městech a po udržovaných silnicích. Naopak při delším nájezdu se již nemusí vyplatit a řidič je může sjet za rok. V zimě musí totiž mít, stejně jako čistě zimní pneumatika, minimální hloubku dezénu čtyři milimetry.

Domácí přezouvání



• Důležité je zjistit, kde přesně se nacházejí zvedací body na automobilu. Pokud zvedák umístíme jinam, hrozí poškození nebo sklouznutí z držáku. Před samotnou výměnou pneumatik by neměla chybět vizuální kontrola těch nově nasazovaných. Nutné je zaměřit se na rýhy, ventilek.

• Nejčastější chybou při domácí výměně pneumatik bývá dotažení šroubů. Ty by měly být dotahovány vždy momentovým klíčem na předepsaný utahovací moment. Odborníci navíc doporučují šrouby nikdy nepromazávat. „Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost očištění náboje i dosedací plochy disku, aby tam nezbyly například zbytky rzi, které by bránily správnému dotažení,“ poznamenává ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier.

• Sadu kol sundanou z vozu je důležité před uskladněním umýt. Poté kola umístíme do suché místnosti, ideálně bez přístupu vlhkosti a přímého slunečního světla. Kola na discích je možné vyskládat takzvaně do komínku, nebo je jednotlivě zavěsit na stěnu. „V případě samostatných pneumatik je vhodné je postavit vedle sebe a pravidelně je pootáčet,“ dodává výkonný ředitel společnosti NejlevnejsiPneu.cz Petr Vohralík.