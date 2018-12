Zimní speciály? Pivovary nabízejí širokou nabídku, s medem i kakaem

Začíná speciálový pivní advent. Přichází doba, na kterou čekají vyznavači chmelených unikátů. Na jižní Moravě jim především menší pivovary připravují širokou nabídku. „Prosinec je ideální období pro silnější a hutnější piva a vánoční speciály, často s přídavkem koření, od různých craft pivovarů. Na ty se vždy těším,“ řekl milovník piva Marek Hoch z Dubňan na Hodonínsku.

Zvědavý je mimo jiné na nabídku Velického bombarďáku z Velké nad Veličkou, kde zákazníkům připravují na poslední měsíc v roce hned čtyři speciální druhy piva. Před hosty tak v několika hospodách přistane v půllitrech Haťárská včelka. „Je to medová dvanáctka s lipovým medem,“ prozradil jeden ze zakladatelů velického pivovaru Ladislav Lukács.

Připraví i tmavý sedmnáctistupňový Vánoční stout s čokoládou, kakaem a kokosem. Pochutnají si na něm nejen gurmáni na Hodonínsku, ale i v Brně. „Právě vaříme New England IPA, které má výrazné aroma díky chmelům z Německa, USA a Austrálie,“ připomněl Lukács s tím, že poslední vánoční speciál je čtyřiadvacetistupňový Imperátor.



Voňavou novinku nachystal i Znojemský městský pivovar, a to Sauvin 11°, jehož aroma připomíná odrůdu vína Sauvignon blanc. První adventní neděli dá do prodeje medovou třináctku.

Také břeclavský Pivovar Frankies zpestří předvánoční čas milovníkům piva Idiotem. „Tento Russian Imperial Stout zraje jeden rok, takže jedny Vánoce jej navaříme a druhé jej mohou lidé ochutnat,“ upozornil majitel břeclavského pivovaru Štěpán Přikryl.

Pivovary sází i na dárková balení

Brněnský Pegas sází letos na polotmavou nakuřovanou patnáctku. „Pivo má nižší hořkost, vyšší plnost a v chuti i ve vůni má jemný nádech nakuřovaných sladů. Snažíme se, aby vánoční speciál byl na čepu od Mikuláše,“ lákal tamní sládek Jan Rádek.



Na Vánoce a zvýšenou poptávku po netradičních pivech se připravuje i tým brněnského Pivovaru Hauskrecht, a to nejen množstvím speciálů, ale i dárkovými baleními. „Náš PH 16 Petr Bock má díky bezmála tříměsíčnímu zrání jantarově červenou barvu a plné sladové tělo s lehce medovými tóny podbarvené doznívající hořkostí,“ představila dílo sládka Petra Hauskrechta Kristýna Krakešová.



Starobrno vánoční speciál neplánuje. Podobně je tomu i u Černé Hory. „Kde se však čepuje Černá Hora, tam nabízíme Čertovský speciál, který má tmavě červenou barvu,“ uvedl mluvčí Pivovarů Lobkowicz Marek Pivka.

PETR TUREK, KAMILA LORENZOVÁ