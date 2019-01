/VIZUALIZACE/ Projekt nové multifunkční haly na místě zchátralého zimního stadionu v Hynaisově ulici v Olomouci stále žije. Město chce přestavět 70 let starou „plecharénu“, přistavit hodlá malou halu a parkovací dům. Využije k tomu projekt z roku 2012 od architekta Roberta Štefky.

Budoucí podobu zchátralého zimního stadionu řešili na pondělním zasedání olomoučtí radní. Město stadion přestaví na moderní multifunkční halu podle projektu z roku 2012, jehož autorem je architekt Robert Štefka.

Odhadované náklady tehdy přesahovaly jednu miliardu korun, což je ale nad současné finanční možnosti zadlužené Olomouce.

Moderní multifunkční hala by proto měla být financována z peněz státu, města Olomouce a Olomouckého kraje.

Primátor Miroslav Žbánek o budoucí podobě zchátralého zimního stadionu v minulém týdnu jednal na úřadu vlády.

„Nová hala je zařazena do Národního investičního plánu. Projekt musíme pečlivě připravit, abychom obstáli a splnili všechna kritéria dotačního titulu vlády. Podobnou multifunkční halu chtějí vybudovat také v Brně nebo v Jihlavě, v Olomouci jsme však s přípravou zatím nejdál,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Prostor pro letní aktivity i parkovací dům

Projekt z roku 2012 od architekta Roberta Štefky počítá se stávajícím rozsahem ledové plochy a současných tribun.

Provoz haly je rozdělený na technickou s diváckou část, hlavní vstup dvoranou by byl na úrovni prvního patra. „Malá hala je v našem projektu posunutá blíž ke strojovně a velké hale. Bude mít průhledné mantinely,“ popsal architekt Robert Štefka.

Vlastní zázemí by měl mít v nové budově každý typ a třída hokeje od „áčka“ až po juniory.

Vzniknout by měla také tělocvična a fit studio. Malá hala má nabídnout zázemí pro letní aktivity nebo indoor hřiště.

Budoucí parkovací dům by s ní byl propojený i v jednotlivých patrech.

Projekt a povolení do konce roku

Sedm let starý projekt se ještě musí aktualizovat tak, aby odpovídal současným normám a nařízením.

Do konce letošního roku by měla být hotová projektová dokumentace a stavební povolení.

„Součástí projektu jsou také nákladné přeložky inženýrských sítí. V této části města je zanedbaná kanalizační síť, město by ji stejně muselo opravit. Termín realizace naráží na finanční možnosti města. Olomouc i Olomoucký kraj patří k nejzadluženějším v republice. Stav zimního stadionu je však tristní, do rekonstrukce se už pustit musíme. Jednou z aktuálních priorit je oprava střechy,“ uvedl Miroslav Žbánek.

Moderní multifunkční halu bude město využívat pro různé druhy sportů, kromě hokeje i pro basketbal nebo třeba tenis.

Sloužit bude také pro pořádání společenských akcí a koncertů. Využívat by ji mohla také Univerzita Palackého.

Babiš slíbil 800 milionů

O tom, že projekt na přestavbu zchátralého zimního stadionu na multifunkční halu má vládní podporu, informoval tehdejší kandidát na olomouckého primátora Miroslav Žbánek už v polovině září 2018.

Premiér Andrej Babiš a předseda hnutí ANO měl před komunálními volbami přislíbit až 800 milionů korun. Žbánek tehdy zdůrazňoval, že je pomoc od státu důležitá.

„Státní podpora nám umožní realizovat důležitý projekt a prostředky, které díky ní uspoříme v našem městském rozpočtu, můžeme investovat do rozvoje hromadné dopravy, odpadového hospodářství nebo pokračující revitalizace sídlišť. Jako primátor se postarám o to, aby stavba nového stadiónu konečně začala a Olomouc minimálně na dalších sedmdesát let reprezentovala důstojná sportovní aréna,“ slíbil v polovině září 2018 Žbánek.