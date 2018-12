Zítra se sejdou členové kartelu OPEC. Produkce ropy by měla klesnout

Ti své tvrzení opírají především o aktuální vývoj cen ropy na světových trzích. Zatímco ještě před půl rokem hrozilo, že její hodnota překročí 100 dolarů za barel, na což kartel zareagoval navýšením své produkce, nyní je situace zcela opačná.

Cena ropy Brent se během posledního měsíce propadla z nedávných 86 dolarů za barel na pouhých 62. V USA pak lze barel surové ropy pořídit za přibližně 53 dolarů, což znamená propad o dvaadvacet procent ve srovnání se začátkem října. Z pohledu ceny samotné se tak jedná o nejnižší částky od začátku finanční krize v roce 2008.

V souvislosti s očekávaným poklesem poptávky, která bude v roce 2019 podle Mezinárodní energetické agentury o 1,1 milionů barelů denně menší než letos, proto analytici předpovídají, že kartel během vídeňského setkání, jehož se zúčastní i země do tohoto uskupení nespadající, dá omezení těžby zelenou.

„I když diskuze nebudou jednoduché, Saudské Arábii se podaří sjednotit členy i nečleny OPECu za účelem snížit produkci,“ uvádí se ve zprávě společnosti Eurasia Group. Ta očekává, že OPEC se společně s Ruskem, které není součástí kartelu, dohodne na poklesu o 1,5 milionů barelů denně.

Komu se naopak aktuální situace na světových trzích s ropou velice líbí, je americký prezident Donald Trump. Podle něj totiž z nízkých cen této strategické suroviny těží nejen tamní automobilový průmysl, ale rovněž jeho krajané.

Prostřednictvím svého Twitteru dokonce během uplynulého měsíce poděkoval představitelům Saudské Arábie, že díky vysokému objemu produkce drží ceny ropy na rekordně nízké úrovni.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!