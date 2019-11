S novým rokem opět vzroste údaj o průměrné mzdě a spolu s ním se zvýší i zálohy. Živnostníci i „vedlejšáci“ by si měli zkontrolovat výši záloh.

Je to každý rok stejné, přesto na to mnoho lidí zapomíná. Bezmála milion osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) by si měl s koncem roku ohlídat zálohy na pojistném. Důvodem je nový údaj o průměrné mzdě: ta se od 1. ledna zvyšuje na částku 34 835 korun. OSVČ si tak připlatí na zálohách na zdravotní pojištění 144 korun měsíčně.