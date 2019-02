/INFOGRAFIKA/ Nejdříve to byli učitelé, zdravotní sestry a pak důchodci. Teď jsou na řadě živnostníci. Deník získal kompletní soupis úlev pro malé podnikatele, které navrhne premiér Andrej Babiš (ANO).

„Sloužím lidem, proto se řídím tím, co po mně chtějí. Nyní musíme ulevit živnostníkům, které drtí administrativa a nikdo pro ně nic neudělal,“ řekl Babiš Deníku. Podle něj nešlo úlevy prosadit dříve, protože v Sobotkově vládě bylo ANO v menšině a exministr průmyslu Mládek žádné úlevy pro živnostníky nechtěl. Šéf ODS Petr Fiala ironicky podotkl, že Babiš se najednou „probudil“ a navrhuje, co pravice chce už dávno.

Co se tedy chystá? Především je to paušální odvod, který by zahrnoval jak daň, tak zdravotní a sociální pojištění, pro podnikatele s obratem do jednoho milionu korun. Fungovat by měl od ledna 2020.

„Zásadně ubude papírování včetně vedení účetnictví. Stejně důležitá je převratná změna u kontrol. Místo třiceti ročně jich bude moci být jen pět a živnostníci o nich budou vědět předem,“ řekl premiér. Konkrétní podněty má teď na starosti ministryně průmyslu Marta Nováková. Jde třeba o definici rodinných podniků či digitalizaci formulářů.