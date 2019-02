Po kritice kroků poškozujících zájmy drobných podnikatelů přišla ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR na adresu vlády pochvala. Svaz přivítal plán ministerstva financí na zavedení paušálního odvodu pro živnostníky s ročním příjmem do milionu korun. Ten na ideové konferenci ANO představila ministryně financí Alena Schillerová.

„Pro téměř půl milionu drobných podnikatelů to bude znatelná úleva od administrativních povinností spojených s placením daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění,“ zdůvodnila příznivý postoj Svazu průmyslu jeho mluvčí Eva Veličková. Zároveň však podotkla, že ministerstvo financí zatím nevysvětlilo, jak nový paušální odvod ovlivní příjmy důchodového systému.

Nesníží si tím důchody?

Platbou minimálního pojistného na důchodové zabezpečení by si totiž živnostník výrazně snížil budoucí výši svého důchodu. Podle návrhu by se mohla penze počítat z ročního vyměřovacího základu až o sto tisíc nižšího.

Živnostníkům, kteří by využili nového paušálu, by odpadly jak administrativa s daňovým přiznáním, tak kontroly ze strany finančního úřadu. Novinka by se vztahovala pouze na podnikatele s ročním obratem do jednoho milionu korun.

Podle Svazu průmyslu zůstávají nedopracované také další změny, které ministerstvo v poslední době naplánovalo. Zvažuje například zvýšení některých spotřebních daní, snížení daní z příjmů a zrušením superhrubé mzdy.