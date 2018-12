Živnostníkům se uleví. Limit pro výdajové paušály vroste na dva miliony korun

Sněmovnou prošel návrh poslanců ODS na navýšení limitu pro uplatnění výdajových paušálů ze současného jednoho milionu na dva miliony korun. Uvedená změna vyjde stát na 1,5 miliardy, ministerstvo financí nicméně očekává, že po zavedení další vlny elektronické evidence tržeb by se tyto peníze měly do veřejného rozpočtu vrátit. V rámci daňového balíčku byl současně schválen přesun dodávek tepla a chladu do kategorie s nejnižší sazbou DPH, zdraží naopak alternativní cigarety.

Řemeslník - ilustrační foto | Foto: www.shutterstock.com

Kromě ODS měly na vyšších výdajových limitech pro živnostníky zájem rovněž poslanci TOP 09 a také například Jan Volný z ANO. Ovšem bylo to právě ANO společně s ČSSD a KDU-ČSL, které během uplynulého vládního období prosadily jejich snížení o polovinu. Návrat vyšších paušálů pro živnostníky? Schillerová návrh ODS podpořila Přečíst článek › V září letošního roku pak menšinová vláda Andreje Babiše pozměňovací návrh občanských demokratů zamítla, nyní mu však ústy ministryně financí Aleny Schillerové vyjádřila podporu. „Předpokládáme, že živnostníkům zůstane díky tomuto opatření v peněženkách o 1,5 mld. Kč ročně více,“ uvádí Schillerová v tiskové zprávě svého úřadu. „Výpadek bude plně kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. Tato opatření spolu velmi úzce souvisí, protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru, což se nám úspěšně daří.“ Komplikace pro nevidomé podnikatele: kvůli EET jim hrozí ukončení živnosti Přečíst článek › Přesunutím dodávek tepla a chladu mezi položky s nejnižší sazbou daně z přidané hodnoty chce vláda bojovat proti hrozbě zvýšení jejich cen. „Vzhledem k tomu, že na evropském trhu rostou ceny emisních povolenek, snažíme se předcházet možnému zdražení pro koncové spotřebitele. Abychom zmírnili případný negativní dopad, souhlasili jsme s pozměňovacím návrhem na přesunutí dodávek tepla z první snížené sazby 15 procent do druhé snížené sazby 10 procent," dodává Schillerová. Kuřáci si připlatí Co naopak v příštím roce podraží, je zahřívaný tabák. Nově na něj bude uvalena spotřební daň, což v praxi znamená, že si spotřebitel využívající alternativních forem kouření za krabičku dvaceti takovýchto tabákových náplní připlatí o 12 až 14 korun víc. EET v papírové podobě? Stát uleví drobným podnikatelům Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Bohuslav