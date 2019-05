V anketách Zlaté koruny mBank vyhrála už potřetí za sebou. Vaši klienti jsou evidentně spokojení, nebo je ještě co zlepšovat?

Samozřejmě nás opakovaný zisk Zlaté koruny v obou hlavních anketách, tedy v Ceně veřejnosti a v Ceně podnikatelů obrovským způsobem těší a já osobně chci moc poděkovat klientům mBank, z nichž mnozí jsou s námi už od začátku, za podporu a komentáře se slovy uznání. Vzhledem k tomu, že konkurence je samozřejmě velice silná a stále se zlepšuje, věřím, že v letošním hlasování se projevily především novinky a inovace, které postupně představujeme už od začátku roku.

Těch bylo hodně, které jsou z Vašeho pohledu ty nejdůležitější?

Rozdělím to na dvě části. Na jedné straně jsou to netrpělivě očekávané novinky jako je spuštění Apple Pay. Klienti mBank tak mohou už rok a půl platit telefony s Androidem a nově zařízeními od Apple. Na druhé straně jsou to postupná vylepšování našich stávajících produktů jako je běžný účet mKonto. Ten vyhrál Cenu veřejnosti a je nejlepším účtem také podle analytického žebříčku serveru Finparáda.cz. Od začátku jsme totiž na mKontu zapracovali a přidali jsme novinky, jako jsou eurové SEPA platby zdarma a další zjednodušování sazebníku. Navrch jsme v únoru k mKontu přidali přelomovou novinku v podobě mKarty Svět. Všechno to perfektně zapadá do přístupu „Život na prvním místě“. Většina klientů totiž od banky chce, aby byla jednoduchá a výhodná a jinak o ní moc nechtějí slyšet.

V čem je v tomto pojetí mKarta Svět přelomová?

Je to naše odpověď jednak na potřeby a jednak na obavy klientů českých bank. Díky ní lidé už skutečně nemusí do směnáren, protože placení jejím prostřednictvím je totiž téměř vždy výhodnější než nákup cizí měny nejen na pobočkách bank, které ho navíc nyní dosti omezují, ale také ve směnárnách. Chceme klientům ukázat, že platit kartou může být ještě výhodnější a nemusí věnovat čas a energii výměně peněz. Nemusí přemýšlet dopředu kolik cizí měny budou potřebovat, ani se stresovat tím, co s penězi udělat, pokud jim nějaké zbydou. Vše vyřeší jedna karta a jeden běžný účet, jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Proč je to debetní karta a ne kreditka?

Je to debetní karta, která je zdarma, bez podmínek a od konce února je to základní karta k účtu mKontu, kterou dostane každý nový klient. Pokud ji stávající klient chce mít také, stačí když o ni na pár kliků požádá v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví. A proč to není kreditka? Data z výzkumů, které si děláme, k tomu jasně říkají, že Češi v drtivé většině během zahraničních cest kombinují platby v hotovosti v cizí měně, kterou pořídí téměř vždy ve směnárně, s platbami až na výjimky téměř výhradně debetní kartou. Proto je mKarta Svět debetní kartou k běžnému účtu a ne kreditkou. Zde názorně vidíte, že vyvíjíme novinky tak, aby to zapadalo do chování klientů a odpovídalo jejich potřebám.