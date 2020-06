Rozpočet ministerstva životního prostředí na letošní rok činí zhruba 16 miliard korun včetně evropských dotací. O zvýšení rozpočtu by měli Brabec se Schillerovou společně s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) jednat ve středu 10. června. Toman už dříve avizoval, že jeho resort bude chtít letos zvýšit rozpočet na lesní hospodářství zhruba o sedm miliard korun a na vodní hospodářství a pozemkové úpravy až o 2,5 miliardy.

"Budeme se bavit o možnosti navýšení. My bychom rádi až pět miliard navíc, protože dnes máme reálně připravené takové projekty, které jsou třeba do vodovodů a kanalizací. Jsou to stovky obcí, řada z nich má stavební povolení, takže by mohly velmi rychle začít," řekl Brabec.

Projekty za dvanáct miliard

Za šest let podle něj ministerstvo životního prostředí podpořilo v boji se suchem zhruba 15 tisíc projektů za 12 miliard korun. Letos by to podle něj mělo být mezi čtyřmi až sedmi miliardami. Týká se to například dotačních programů Dešťovka pro občany a Velká dešťovka pro obce na hospodaření se srážkovou vodou. Realizují se podle Brabce také první projekty umělé infiltrace vody, které by měly pomoci přírodě vsakovat vodu do nádrží v obdobích, kdy je vody dost. Projekt má nyní stavební povolení v Meziboří v Krušných horách, řekl Brabec.

Toman dnes členům senátní komise řekl, že návrh textu ústavního zákona o ochraně vody nyní konzultuje s parlamentními stranami. Dosud o tom jednal například s ANO, ČSSD, KSČM nebo KDU-ČSL, čekají ho diskuse s ODS či SPD.