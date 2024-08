Maximální délka zkušební doby bude moci u řadových zaměstnanců trvat až čtyři měsíce a u vedoucích zaměstnanců až osm měsíců namísto stávajících tří a šesti měsíců. Co je dále v návrhu novely zákoníku práce? Dočtete se v článku.

Vláda schválila návrh novely zákoníku práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Dotkne se výpovědí, vyplácení mzdy i návratu do práce po mateřské. Deník připravil přehled hlavních změn.

Jak se novela dotkne výpovědi?

Výpovědní doba poběží už ode dne doručení výpovědi z pracovního poměru druhé straně. Nikoliv až od prvního dne následujícího měsíce. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového pracovníka v kratším termínu.

Novinkou je také zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě, že zaměstnanec porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce. V ostatních případech nadále činí minimální délka výpovědní doby dva měsíce.

Bude existovat i výpověď bez udání důvodu?

Ne, tento návrh nakonec ministerstvo práce ani nepředložilo.

Jak se změní délka zkušební doby?

Maximální délka zkušební doby bude moci u řadových zaměstnanců trvat až čtyři měsíce a u vedoucích zaměstnanců až osm měsíců namísto stávajících tří a šesti měsíců. Sjednaná zkušební doba se bude moci na základě vzájemné dohody zaměstnance a zaměstnavatele prodloužit.

Jak to bude s ukončením práce kvůli zdravotní nezpůsobilosti?

Když bude se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, obdrží nově místo odstupného jednorázovou náhradu nemajetkové újmy vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele. Výše bude stejná jako dnes, tedy dvacetinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Jak to bude při neplatném rozvázání pracovního poměru?

Do zákoníku práce se výslovně zakotví, že zaměstnanci při neplatném rozvázání pracovního poměru vzniká právo na dovolenou i po dobu trvání soudního sporu o tuto neplatnost. Protože jestliže v něm zaměstnanec uspěl, pracovní poměr po tuto dobu nadále trval včetně práv a povinností z něj plynoucích.

Co se změní pro rodiče pracující na rodičovské dovolené?

Zaměstnanci budou moci vykonávat u zaměstnavatele, u něhož čerpají rodičovskou dovolenou, stejný druh práce, jakou tu dělali na hlavní pracovní poměr, nově i formou dohody o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce. Stejnou práci šlo dosud vykonávat například na základě původní pracovní smlouvy, zpravidla na kratší pracovní dobu.

Jak to bude s návratem do práce po rodičovské dovolené?

Bude zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením druhého roku věku dítěte. Dosud platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Jde o motivační opatření k dřívějšímu návratu do zaměstnání.

Co se změní pro lidi pracující jako náhrada za člověka na mateřské, otcovské a rodičovské dovolené?

Nově bude moci být doba trvání pracovního poměru na dobu určitou opakována bez omezení (dosud platí třikrát a dost). Celková doba trvání pouze nesmí přesáhnout devět let.

Které novinky nastanou v organizaci pracovní doby?

Nově je možné na základě písemné dohody zaměstnance se zaměstnavatelem, aby si zaměstnanec sám rozvrhoval pracovní dobu do směn, a to jak v případě práce na pracovišti i na dálku. Při vzniku mimořádné události, havárie nebo naléhavých opravných prací se nově umožní zkrátit nepřetržitý denní odpočinek až na šest hodin zaměstnanci, který odstraňuje jejich následky či provádí opravné práce.

Jak to bude s vyplácením mezd?

Nově bude možné vyplácet mzdu nebo odměnu za práci v dohodnuté cizí měně širšímu okruhu zaměstnanců.

Jak se změní brigády mladistvých?

Nezletilí budou moci vykonávat lehké práce v době hlavních letních prázdnin už od čtrnácti let, a tedy bez ukončené povinné školní docházky.

Kdy změny v zákoníku práce začnou platit?

Měly by začít platit od 1. ledna 2025. Úpravu ještě musí projednat obě komory parlamentu a podepsat prezident.